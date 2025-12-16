Колишній чиновник сільради влаштувався у пресслужбу фейкової поліції РФ та отримав 13 років тюрми

Засуджений колаборант Дмитро Савченко. Фото: Мелітопольська міська рада

Тринадцять років за ґратами отримав Дмитро Савченко, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом. У тимчасово захопленому Мелітопольському районі він "піарив" поліцію окупантів РФ. Суд розглядав справу заочно. Зрадник досі працює на загарбників.

Про вирок повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

З реєстратора — у пропагандисти

До повномасштабного вторгнення Савченко був звичайним українським службовцем. Він працював у Новенській сільраді та займався реєстрацією прав на нерухомість. Але з приходом росіян чоловік різко змінив профіль діяльності.

Він добровільно вступив до лав окупаційного "Управління внутрішніх справ по Мелітополю".

Колаборант отримав посаду "спеціаліста зі зв’язків із ЗМІ". Слідчі з'ясували, що він забезпечував інформаційний супровід фейкової поліції, знімав фото та відео із заходів силовиків, готував матеріали для російських пропагандистських ресурсів.

Його головним завданням було створення красивої картинки. Савченко допомагав формувати медіаобраз "нової влади" та легітимізувати окупаційний режим в очах місцевих жителів. Окрім роботи з камерою, він також брав участь у патрулюванні та "охороні правопорядку" разом із росіянами.

Вирок суд

Судді визнали чоловіка винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах).

Оскільки фігурант перебуває на непідконтрольній території, строк відбування покарання — 13 років позбавлення волі — почнуть рахувати з моменту його фактичного затримання.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні заочно судитимуть чоловіка, який під час окупації обійняв керівну посаду у незаконному "пенсійному фонді". За скоєне йому загрожує великий термін позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Одесі заочно засудили чоловіка, який приєднався до так званої "ДНР" і роками воював проти України.