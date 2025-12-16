Видео
Главная Новости дня "Пиарил" оккупантов — в Запорожье судили коллаборациониста

"Пиарил" оккупантов — в Запорожье судили коллаборациониста

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 00:33
Бывший чиновник сельсовета устроился в пресс-службу фейковой полиции РФ и получил 13 лет тюрьмы
Осужденный коллаборационист Дмитрий Савченко. Фото: Мелитопольский городской совет

Тринадцать лет за решеткой получил Дмитрий Савченко, который добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Во временно захваченном Мелитопольском районе он "пиарил" полицию оккупантов РФ. Суд рассматривал дело заочно. Предатель до сих пор работает на захватчиков.

О приговоре сообщается в Едином реестре судебных решений.

Из регистратора — в пропагандисты

До полномасштабного вторжения Савченко был обычным украинским служащим. Он работал в Новенском сельсовете и занимался регистрацией прав на недвижимость. Но с приходом россиян мужчина резко сменил профиль деятельности.

Он добровольно вступил в ряды оккупационного "Управления внутренних дел по Мелитополю".

Коллаборационист получил должность "специалиста по связям со СМИ". Следователи выяснили, что он обеспечивал информационное сопровождение фейковой полиции, снимал фото и видео с мероприятий силовиков, готовил материалы для российских пропагандистских ресурсов.

Его главной задачей было создание красивой картинки. Савченко помогал формировать медиаобраз "новой власти" и легитимизировать оккупационный режим в глазах местных жителей. Кроме работы с камерой, он также участвовал в патрулировании и "охране правопорядка" вместе с россиянами.

Приговор суд

Судьи признали мужчину виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие должностей в незаконных правоохранительных органах).

Поскольку фигурант находится на неподконтрольной территории, срок отбывания наказания — 13 лет лишения свободы — начнут считать с момента его фактического задержания.

Ранее сообщалось, что в Херсоне заочно будут судить мужчину, который во время оккупации занял руководящую должность в незаконном "пенсионном фонде". За содеянное ему грозит большой срок лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Одессе заочно осудили мужчину, который присоединился к так называемой "ДНР" и годами воевал против Украины.

суд Запорожская область Коллаборант война в Украине судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
