Перші рейси після відкриття неба будуть дорогими: названо причину

Літак Ryanair на злітній смузі. Фото: Reuters

Іванна Чайка редактор політичних новин

Українські авіакомпанії вже готуються до відновлення пасажирських перевезень після відкриття повітряного простору. Водночас перші рейси потребуватимуть значних витрат через високу вартість страхування. Попри це, перевізники готові повернутися до роботи одразу після скасування обмежень.

Про це повідомив голова Державної авіаційної служби України Данііл Меньшиков під час круглого столу на тему "Нова податкова практика щодо лізингу повітряних суден", передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Українська авіагалузь сплатила понад 10 млрд грн податків за рік

За словами Меньшикова, Державіаслужба підтримує постійний контакт із керівниками українських авіакомпаній, які вже готуються до відновлення польотів після відкриття повітряного простору.

Він зазначив, що перезапуск авіасполучення буде фінансово складним. Насамперед це пов'язано з високою вартістю страхування, яке стане одним із ключових факторів під час відновлення польотів.

"Небо закрите, але у 2022-му році сплачено авіаційною галузею 4,7 млрд грн податків, за 2023-й рік сплачено 5,7 мільярдів податків, за 2024-й рік сплачено 61 мільярд податків, за 2025-й рік сплачено 10,4 мільярдів податків. Це каже про те, що галузь пристосовується, виживає, розвивається", — зазначив Меньшиков.

Водночас, за словами очільника Державіаслужби, першими на український ринок повернуться саме вітчизняні авіаперевізники. Він пояснив це тим, що іноземним авіакомпаніям доведеться пройти процедури аудиту та підтвердження відповідності вимогам безпеки, що потребуватиме додаткового часу.

Меньшиков наголосив, що українські перевізники готові розпочати виконання рейсів одразу після відкриття повітряного простору та забезпечити перевезення пасажирів.

Як писали Новини.LIVE, у червні російський літак подав сигнал лиха у Чорному морі. Після цього він зник із радарів. Згодом з’ясувалося, що через деякий час екіпаж здійснив екстрену посадку в Сочі.

Також раніше у Москві скасували 527 рейсів. Причина: дронові атаки. Це викликало паніку та обурення серед росіян.