Перезавантеження кадрів в армії: Зеленський очікує пропозицій від Драпатого

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує отримати від нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого пропозиції щодо оновлення кадрового складу в армійській структурі.

Про це глава держави сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у четвер, 23 липня, передає Новини.LIVE.

Оновлення кадрів в армійській структурі

Зеленський зауважив, що важлива єдність Міноборони та військового керівництва нашої держави.

"Перезавантаження кадрового складу в армії буде. Я чекаю пропозицій від нового главкома", — заявив він.

Мобілізація в Росії

Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готує додаткову мобілізацію в Росії, а також розширення війни.

За його словами, сьогодні він говорив з премʼєром Ірландії Міхолом Мартіном про загрози.

"Сьогодні ми говорили про загрози, про реальні виклики, які саме зараз, напередодні осені, коли Путін готує нові удари по Україні, готує, на наш погляд, додаткову мобілізацію в Росії, готує розширення війни", — зазначив він.

Санкції проти Росії

Зеленський також відреагував на новий пакет санкцій ЄС проти російської агресії.

"Я вдячний кожному лідеру, кожній країні Європи за цю підтримку. Це вже 21-й санкційний пакет. Сьогодні Мікхол мене запевнив, що буде працювати щодо 22-го пакету санкцій. Ми будемо працювати з іншими партнерами поза межами Європейського Союзу, щоб вони теж включили нові санкції Євросоюзу до своїх правових режимів. Синхронізація санкцій має велике значення", — додав український лідер.

Як писали Новини.LIVE, 22 липня Зеленський оголосив, що Драпатий офіційно приступив до виконання обовʼязків головнокомандувача ЗСУ. Крім того, керівником Генштабу став генерал-майор Ігор Скибюк.

А 23 липня посли держав ЄС схвалили новий пакет економічних санкцій проти Росії. Наразі дипломати оперативно узгоджують технічні аспекти цього рішення.