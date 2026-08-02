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Головна Новини дня Перемир'я не закінчить війну в Україні: попередження від ЦРУ

Перемир'я не закінчить війну в Україні: попередження від ЦРУ

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 22:47
Перемир'я не закінчить війну в Україні: попередження від ЦРУ
Ексрозвідник ЦРУ Ґленн Корн. Фото: кадр із відео

Тимчасове припинення вогню на фронті до кінця поточного року є цілком реальним сценарієм розвитку подій. Проте подібне перемир'я жодним чином не означатиме повного завершення збройного протистояння між РФ та Україною. Надалі відкритий конфлікт просто перейде в інакшу небезпечну форму та продовжуватиметься на інших рівнях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю колишнього високопосадовця ЦРУ Ґленна Корна журналістці Ясі Лепкій.

Зміна ставлення США до російської агресії

Американський лідер із кожним днем починає усвідомлювати, що саме Російська Федерація є тією стороною, яка категорично не погоджується на реальне припинення війни.

"Президент США Дональд Трамп дедалі краще розуміє необхідність підтримки України та усвідомлює, що саме Росія є стороною, яка не погоджується на припинення бойових дій", — зазначив ексчиновник.

Продовження гібридної війни після перемир'я

Навіть у разі офіційного підписання тимчасових мирних угод країна-агресор продовжить свій тиск на українську державу, зазначив Ґленн Корн. Ворог планує активно використовувати таємні спецоперації, масовані кібератаки, прихований інформаційний вплив та масштабні диверсії.

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"Припинення вогню в Україні до кінця року можливе, але це не означатиме завершення війни, вона просто матиме інакшу форму", — попередив Ґленн Корн.

При цьому експосадовець ЦРУ наголосив, що Україна вже довела свою здатність ефективно відповідати на такі загрози, і саме можливість завдавати Москві відчутних точних ударів у відповідь є головним і найбільш надійним фактором стримування Кремля від подальших масштабних дій.

Як писали Новини.LIVE, Корн раніше закликав Захід готуватися до довготривалої гібридної агресії РФ. За його словами, Кремль не припинятиме політичного тиску та пропаганди. 

Також експосадовець ЦРУ не виключає, що російський режим може впасти. Адже від війни страждають російські економіка та система соціального забезпечення, а росіяни розчаровуються в політиці керівництва країни.

ЦРУ перемир'я війна в Україні
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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