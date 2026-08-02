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Главная Новости дня Перемирие не положит конец войне в Украине: предупреждение от ЦРУ

Перемирие не положит конец войне в Украине: предупреждение от ЦРУ

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 22:47
Перемирие не положит конец войне в Украине: предупреждение от ЦРУ
Бывший сотрудник разведки ЦРУ Гленн Корн. Фото: кадр из видео

Временное прекращение огня на фронте до конца текущего года является вполне реальным сценарием развития событий. Однако подобное перемирие ни в коем случае не будет означать полного завершения вооруженного противостояния между РФ и Украиной. В дальнейшем открытый конфликт просто перейдет в иную опасную форму и будет продолжаться на других уровнях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ Гленна Корна журналистке Ясе Лепкой.

Изменение отношения США к российской агрессии

Американский лидер с каждым днем начинает осознавать, что именно Российская Федерация является той стороной, которая категорически не соглашается на реальное прекращение войны.

"Президент США Дональд Трамп все лучше понимает необходимость поддержки Украины и осознает, что именно Россия является той стороной, которая не соглашается на прекращение боевых действий", — отметил экс-чиновник.

Продолжение гибридной войны после перемирия

Даже в случае официального подписания временных мирных соглашений страна-агрессор продолжит оказывать давление на украинское государство, отметил Гленн Корн. Враг планирует активно использовать секретные спецоперации, массированные кибератаки, скрытое информационное воздействие и масштабные диверсии.

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«Прекращение огня в Украине до конца года возможно, но это не будет означать окончания войны, она просто примет иную форму», — предупредил Гленн Корн.

При этом бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул, что Украина уже доказала свою способность эффективно реагировать на такие угрозы, и именно возможность наносить Москве ощутимые точные ответные удары является главным и наиболее надежным фактором сдерживания Кремля от дальнейших масштабных действий.

Как писали Новини.LIVE, Корн ранее призвал Запад готовиться к длительной гибридной агрессии со стороны РФ. По его словам, Кремль не прекратит политическое давление и пропаганду.

Также бывший сотрудник ЦРУ не исключает, что российский режим может пасть. Ведь от войны страдают российская экономика и система социального обеспечения, а россияне разочаровываются в политике руководства страны.

ЦРУ перемирие война в Украине
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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