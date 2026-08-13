Переговори з Росією можуть відновитися через кілька місяців

Українська делегація на переговорах. Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine/Handout via REUTERS

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Політтехнолог Ярослав Макітра припустив, що поновлення переговорів з Росією можливе за два-три місяці. Водночас умовою він назвав захист української енергетики. За його словами, це може мати місце з позиції сили.

Про це Ярослав Макітра сказав ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

Переговори з Росією

"З позиції сили це може відбутися, якщо Україна, звичайно, зможе протидіяти ударам балістикою. Це протягом 2-3 місяців, якщо це вдасться, і росіяни не зможуть нас заганяти серйозно в кризу з опаленням, з енергетикою і так далі. Це може мати місце з позиції сили", — каже Макітра.

За його словами, існує й ризик початку діалогу з позиції слабкості ближче до кінця зими у разі успіху російських планів. Політтехнолог зазначив, що Україна та Росія наразі намагатимуться змінити диспозицію на свою користь до відкриття "вікна можливостей".

Як писали Новини.LIVE, заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін вважає, що змусити Росію розпочати переговори можна лише через комплексний тиск.

Також український лідер Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін зрештою буде змушений припинити війну. За його словами, Київ разом із союзниками погодив спільний план тиску на російське керівництво.