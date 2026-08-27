США хочуть, щоб Європа взяла більшу роль у підтримці України

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбридж Колбі. Фото: Reuters

США розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Водночас Вашингтон очікує від європейських союзників провідної ролі у підтримці України. США вже звернулися до союзників у Європі, щоб отримати їхні оцінки та плани щодо майбутнього розподілу відповідальності.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Елбридж Колбі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у четвер, 27 серпня, інформує Новини.LIVE.

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Європа має взяти більшу відповідальність за оборону

Елбридж Колбі розповів, що США ведуть із союзниками предметну розмову про подальший розподіл відповідальності в межах НАТО. За його словами, Європа може і вже починає брати на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону, тоді як США залишаються в НАТО та продовжують бути пов’язаними з Альянсом.

Окремо заступник міністра оборони США наголосив на необхідності провідної ролі Європи у підтримці України. Він пояснив, що Вашингтон хоче разом із союзниками визначити подальший формат взаємодії.

Говорячи про цей підхід, Колбі наголосив, що йдеться про поступову зміну розподілу відповідальності, а не про вихід США з НАТО:

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"Ми... ведемо предметну розмову про те, як нам разом рухатися вперед у світі, в якому Європа — яка, очевидно, є дуже заможним континентом, — може і вже бере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Звісно, Сполучені Штати залишаються в НАТО та (залишаються) пов'язаними з Альянсом тут. Також Європа бере на себе провідну роль у підтримці України".

США розіслали європейським союзникам опитувальник

За словами Колбі, США хочуть почути безпосередню позицію союзників щодо майбутньої моделі європейської оборони. Він підтвердив, що Вашингтон розіслав європейським країнам опитувальник із проханням надати оцінки та плани щодо майбутнього перебрання конвенційної оборони Європи.

Заступник міністра оборони США пояснив, що відповіді мають стосуватися оборони під проводом Європи, а також того, як надалі враховувати значні інвестиції окремих країн. Серед них він назвав Польщу, Німеччину та Нідерланди й додав, що США сподіваються на долучення інших союзників:

"Ми хотіли почути союзників безпосередньо, у письмовій формі, в дусі NATO 3.0 — щодо конвенційної оборони під проводом Європи, але з розумінням того, як ми з часом будемо управляти надзвичайними інвестиціями таких урядів, як Польща, як Німеччина... Нідерланди, і багатьох інших. Ми сподіваємося, що й інші долучаться", — сказав Елбридж Колбі.

Водночас Колбі підкреслив, що Європа залишається важливою для Сполучених Штатів, навіть попри зміну американських пріоритетів:

"Європа залишається критично важливим інтересом Сполучених Штатів, навіть тоді, коли ми надаємо пріоритет Західній півкулі".

Зазначимо, що 27 серпня Колбі перебував у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де провів низку зустрічей із європейськими колегами.

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