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Пентагон: Европа должна взять на себя оборону и поддержку Украины

Ua ru
27 августа 2026 19:56
США хотят, чтобы Европа играла более активную роль в поддержке Украины
Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби. Фото: Reuters

США рассчитывают, что Европа возьмет на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону. В то же время Вашингтон ожидает от европейских союзников ведущей роли в поддержке Украины. США уже обратились к союзникам в Европе, чтобы получить их оценки и планы относительно будущего распределения ответственности.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг, 27 августа, сообщает Новини.LIVE.

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Европа должна взять на себя большую ответственность за оборону

Элбридж Колби рассказал, что США ведут с союзниками предметный разговор о дальнейшем распределении ответственности в рамках НАТО. По его словам, Европа может и уже начинает брать на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону, тогда как США остаются в НАТО и продолжают быть связанными с Альянсом.

Отдельно заместитель министра обороны США подчеркнул необходимость ведущей роли Европы в поддержке Украины. Он пояснил, что Вашингтон хочет вместе с союзниками определить дальнейший формат взаимодействия.

Говоря об этом подходе, Колби подчеркнул, что речь идет о постепенном изменении распределения ответственности, а не о выходе США из НАТО:

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"Мы... ведем содержательный разговор о том, как нам вместе двигаться вперед в мире, в котором Европа — которая, очевидно, является очень богатым континентом, — может и уже берет на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону. Конечно, Соединённые Штаты остаются в НАТО и (остаются) связанными с Альянсом здесь. Также Европа берёт на себя ведущую роль в поддержке Украины".

США разослали европейским союзникам анкету

По словам Колби, США хотят услышать непосредственную позицию союзников относительно будущей модели европейской обороны. Он подтвердил, что Вашингтон разослал европейским странам анкету с просьбой предоставить оценки и планы относительно будущего перехода к конвенционной обороне Европы.

Заместитель министра обороны США пояснил, что ответы должны касаться обороны под руководством Европы, а также того, как в дальнейшем учитывать значительные инвестиции отдельных стран. Среди них он назвал Польшу, Германию и Нидерланды и добавил, что США надеются на присоединение других союзников:

"Мы хотели услышать мнение союзников напрямую, в письменной форме, в духе НАТО 3.0 — относительно конвенциональной обороны под руководством Европы, но с пониманием того, как мы со временем будем управлять чрезвычайными инвестициями таких правительств, как Польша, Германия.. Нидерланды и многих других. Мы надеемся, что и другие присоединятся", — сказал Элбридж Колби.

В то же время Колби подчеркнул, что Европа остается важной для Соединенных Штатов, даже несмотря на изменение американских приоритетов:

"Европа остается критически важным интересом Соединенных Штатов, даже тогда, когда мы отдаем приоритет Западному полушарию".

Отметим, что 27 августа Колби находился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где провел ряд встреч с европейскими коллегами.

Новини.LIVE сообщали, что военный комитет НАТО проведет заседание на уровне начальников генеральных штабов 18–19 сентября в Копенгагене. Участники обсудят укрепление коллективной обороны Альянса, развитие технологий и реализацию решений саммита в Анкаре. Отдельно чиновники НАТО рассмотрят вопрос о дальнейшей военной поддержке Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что 21 августа 2026 года Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый обсудил с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне ситуацию на фронте и военные приоритеты Украины. Стороны также уделили внимание укреплению ПВО и защите воздушного пространства. В октябре Украина ожидает визита Военного комитета НАТО, который в последний раз приезжал в страну восемь лет назад.

США НАТО Украина Европа Пентагон война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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