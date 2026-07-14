Парад до Дня взяття Бастилії: Зеленський прокоментував участь українців

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Президент Володимир Зеленський прокоментував участь українців у параді у Франції до Дня взяття Бастилії. За його словами, серед 500 солдатів добровольчої коаліції 25 українських бійців пройдуть найвідомішою алеєю світу.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю BFM, передає Новини.LIVE.

Парад до Дня взяття Бастилії

Зеленський подякував, що запросили представників України та військових.

"Якщо війна не у вашій країні, на вашій землі, у вашому домі, ви не можете її відчути. Ви не можете відчути чи знати справжню ціну миру. Це просто звичайне життя, яке ви можете втратити за один день. Ось чому нам потрібно сприяти встановленню тривалого миру. Парад, ця ідея запросити нас, об’єднати коаліцію волонтерів, провести всю цю демонстрацію — все це дуже хороший сигнал", — зазначив він.

За його словами, участь українських солдатів у параді до Дня взяття Бастилії для нього є честю.

Підтримка від Франції

Зеленський наголосив, що Франція відіграє важливу роль у наданні військової допомоги Україні.

У контексті наближення президентських виборів у Франції український лідер звернувся до майбутнього лідера країни із закликом зберегти й не знищити досягнення, яких Україні вдалося досягти за чотири роки великої війни.

Як писали Новини.LIVE, 14 липня Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули на урочистості з нагоди Дня взяття Бастилії. Зокрема, Україну представлятимуть військові ЗСУ, а також бойова авіація.

Крім того, Зеленський повідомив, що Франція надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони разом із ракетами до них. Водночас він зауважив, що інколи бракує боєприпасів для перехоплення балістичних цілей, у зв’язку з чим запускається програма FREYJA.