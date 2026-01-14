На Запоріжжі ексголова ТЦК жив на широку ногу не по зарплаті — суд вилучив майно у власність держави

Військовий з грошима у руках. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Колишній керівник Запорізького обласного ТЦК втратив елітну нерухомість через сумнівні статки. Вищий антикорупційний суд визнав його активи на суму понад 3,8 мільйона гривень необґрунтованими.

Про це офіційно повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Статки не сходяться із окладом

Детективи проаналізували спосіб життя військкома. Результати вразили. Ексголова ТЦК купував дорогу нерухомість та автомобілі. Зокрема, йдеться про великий будинок із земельною ділянкою та два престижні авто. Усі ці активи воєнком реєстрував на дружину.

Фахівці НАЗК виявили дивну закономірність. Свої законні доходи родина витрачала переважно безготівково. Проте за елітні покупки подружжя платило виключно готівкою. Гроші з’являлися нізвідки.

Рішення суду

Суд підтвердив підозри правоохоронців. Легально заробити на такий розкішний стиль життя родина не могла. Тепер держава конфіскує майно на користь бюджету.

Це рішення стало результатом ретельної перевірки декларацій. Контролери порівняли реальні витрати чиновника з його офіційною зарплатою — математика не зійшлась.

Раніше повідомлялось, що митника з Одещини підозрюють у використанні тіньових прибутків. Придбав автомобіль преміумкласу за понад 2,7 млн гривень, що важко зробити на офіційну зарплату.

А ВАКС у колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного військкомату конфіскував елітні іномарки. Загальна вартість цих покупок сягнула 4 850 170 гривень.