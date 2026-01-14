Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Палац замість служби — на Запоріжжя у військкома відібрали майно

Палац замість служби — на Запоріжжя у військкома відібрали майно

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 00:33
На Запоріжжі ексголова ТЦК жив на широку ногу не по зарплаті — суд вилучив майно у власність держави
Військовий з грошима у руках. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Колишній керівник Запорізького обласного ТЦК втратив елітну нерухомість через сумнівні статки. Вищий антикорупційний суд визнав його активи на суму понад 3,8 мільйона гривень необґрунтованими.

Про це офіційно повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Реклама
Читайте також:

Статки не сходяться із окладом

Детективи проаналізували спосіб життя військкома. Результати вразили. Ексголова ТЦК купував дорогу нерухомість та автомобілі. Зокрема, йдеться про великий будинок із земельною ділянкою та два престижні авто. Усі ці активи воєнком реєстрував на дружину.

Фахівці НАЗК виявили дивну закономірність. Свої законні доходи родина витрачала переважно безготівково. Проте за елітні покупки подружжя платило виключно готівкою. Гроші з’являлися нізвідки.

Рішення суду

Суд підтвердив підозри правоохоронців. Легально заробити на такий розкішний стиль життя родина не могла. Тепер держава конфіскує майно на користь бюджету.

Це рішення стало результатом ретельної перевірки декларацій. Контролери порівняли реальні витрати чиновника з його офіційною зарплатою — математика не зійшлась.

Раніше повідомлялось, що митника з Одещини підозрюють у використанні тіньових прибутків. Придбав автомобіль преміумкласу за понад 2,7 млн гривень, що важко зробити на офіційну зарплату. 

А ВАКС у колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного військкомату конфіскував елітні іномарки. Загальна вартість цих покупок сягнула 4 850 170 гривень.

суд корупція НАЗК Запорізька область ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації