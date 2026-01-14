В Запорожье экс-глава ТЦК жил на широкую ногу не по зарплате — суд изъял имущество в собственность государства

Военный с деньгами в руках. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Бывший руководитель Запорожского областного ТЦК потерял элитную недвижимость из-за наличия сомнительных трат на дом и люксовые машины. Высший антикоррупционный суд признал его активы на сумму более 3,8 миллиона гривен необоснованными.

Об этом официально сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Реклама

Читайте также:

Состояние не сходятся с окладом

Детективы проанализировали образ жизни военкома. Результаты поразили. Экс-глава ТЦК покупал дорогую недвижимость и автомобили. В частности, речь идет о большом доме с земельным участком и двух престижных авто. Все эти активы военком регистрировал на жену.

Специалисты НАПК обнаружили странную закономерность. Свои законные доходы семья тратила преимущественно безналично. Однако за элитные покупки супруги платили исключительно наличными. Деньги появлялись ниоткуда.

Решение суда

Суд подтвердил подозрения правоохранителей. Легально заработать на такой роскошный стиль жизни семья не могла. Теперь государство конфискует имущество в пользу бюджета.

Это решение стало результатом тщательной проверки деклараций. Контролеры сравнили реальные расходы чиновника с его официальной зарплатой — математика не сошлась.

Ранее сообщалось, что таможенника из Одесской области подозревают в использовании теневых доходов. Приобрел автомобиль премиум-класса за более 2,7 млн гривен, что трудно сделать на официальную зарплату.

А ВАКС у бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного военкомата конфисковал элитные иномарки. Общая стоимость этих покупок достигла 4 850 170 гривен.