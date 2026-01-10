У ВАКС вирішили, що співробітник ТЦК не міг на зарплату купити собі авто за декілька мільйонів

У працівника ТЦК на Харківщині суд відібрав елітні авто — чому
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо майна родини військового посадовця. У колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного військкомату конфіскували елітні іномарки.
Про це офіційно повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Автопарк на 4,8 мільйона у працівника ТЦК
Слідство встановило: спосіб життя родини не відповідав їхнім законним доходам. Під приціл прокурорів потрапили дві свіжі автівки, які близькі особи воєнкома придбали протягом 2023–2024 років:
- BMW X6 (2023 року випуску);
- Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску).
Загальна вартість цих покупок сягнула 4 850 170 гривень.
Суд постановив стягнути ці активи в дохід держави. Причому рішення комбіноване: одну машину заберуть фізично, а за іншу доведеться відшкодувати повну вартість грошима.
Рішення суду
"Судом встановлено неможливість набути вказане майно за рахунок законних доходів", — йдеться у висновках. Крапку в справі ще не поставлено остаточно. У сторони захисту є 30 днів, щоб подати апеляцію після оголошення повного тексту рішення.
