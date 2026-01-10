Відео
У працівника ТЦК на Харківщині суд відібрав елітні авто — чому

У працівника ТЦК на Харківщині суд відібрав елітні авто — чому

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 03:32
У ВАКС вирішили, що співробітник ТЦК не міг на зарплату купити собі авто за декілька мільйонів
Автомобіль BMW X6 2023року випуску Ілюстративне фото: cars.usnews.com

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо майна родини військового посадовця. У колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного військкомату конфіскували елітні іномарки.

Про це офіційно повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Читайте також:

Автопарк на 4,8 мільйона у працівника ТЦК

Слідство встановило: спосіб життя родини не відповідав їхнім законним доходам. Під приціл прокурорів потрапили дві свіжі автівки, які близькі особи воєнкома придбали протягом 2023–2024 років:

  • BMW X6 (2023 року випуску);
  • Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску).

Загальна вартість цих покупок сягнула 4 850 170 гривень.

Суд постановив стягнути ці активи в дохід держави. Причому рішення комбіноване: одну машину заберуть фізично, а за іншу доведеться відшкодувати повну вартість грошима.

Рішення суду

"Судом встановлено неможливість набути вказане майно за рахунок законних доходів", — йдеться у висновках. Крапку в справі ще не поставлено остаточно. У сторони захисту є 30 днів, щоб подати апеляцію після оголошення повного тексту рішення.

Нагадаємо, у Дніпрі оголосили вирок подружній парі. Чоловік та жінка напали на працівника ТЦК.

Також ми повідомляли, чим закінчився судовий позов проти ТЦК від чоловіка з Івано-Франківщини. Його оштрафували за порушення військового обліку.

суд авто ВАКС ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
