В ВАКС решили, что сотрудник ТЦК не мог на зарплату купить себе авто за несколько миллионов

У работника ТЦК на Харьковщине суд отобрал элитные авто — почему
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение относительно имущества семьи военного чиновника. У бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного военкомата конфисковали элитные иномарки.
Об этом официально сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Автопарк на 4,8 миллиона у работника ТЦК
Следствие установило: образ жизни семьи не соответствовал их законным доходам. Под прицел прокуроров попали две свежие машины, которые близкие лица военкома приобрели в течение 2023-2024 годов:
- BMW X6 (2023 года выпуска);
- Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска).
Общая стоимость этих покупок достигла 4 850 170 гривен.
Суд постановил взыскать эти активы в доход государства. Причем решение комбинированное: одну машину заберут физически, а за другую придется возместить полную стоимость деньгами.
Решение суда
"Судом установлена невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов", — говорится в выводах. Точка в деле еще не поставлена окончательно. У стороны защиты есть 30 дней, чтобы подать апелляцию после объявления полного текста решения.
