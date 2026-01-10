В ВАКС решили, что сотрудник ТЦК не мог на зарплату купить себе авто за несколько миллионов

Автомобиль BMW X6 2023 года выпуска Иллюстративное фото: cars.usnews.com

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение относительно имущества семьи военного чиновника. У бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного военкомата конфисковали элитные иномарки.

Об этом официально сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Автопарк на 4,8 миллиона у работника ТЦК

Следствие установило: образ жизни семьи не соответствовал их законным доходам. Под прицел прокуроров попали две свежие машины, которые близкие лица военкома приобрели в течение 2023-2024 годов:

BMW X6 (2023 года выпуска);

Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска).

Общая стоимость этих покупок достигла 4 850 170 гривен.

Суд постановил взыскать эти активы в доход государства. Причем решение комбинированное: одну машину заберут физически, а за другую придется возместить полную стоимость деньгами.

Решение суда

"Судом установлена невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов", — говорится в выводах. Точка в деле еще не поставлена окончательно. У стороны защиты есть 30 дней, чтобы подать апелляцию после объявления полного текста решения.

