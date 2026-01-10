Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У работника ТЦК на Харьковщине суд отобрал элитные авто — почему

У работника ТЦК на Харьковщине суд отобрал элитные авто — почему

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 03:32
В ВАКС решили, что сотрудник ТЦК не мог на зарплату купить себе авто за несколько миллионов
Автомобиль BMW X6 2023 года выпуска Иллюстративное фото: cars.usnews.com

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение относительно имущества семьи военного чиновника. У бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного военкомата конфисковали элитные иномарки.

Об этом официально сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Реклама
Читайте также:

Автопарк на 4,8 миллиона у работника ТЦК

Следствие установило: образ жизни семьи не соответствовал их законным доходам. Под прицел прокуроров попали две свежие машины, которые близкие лица военкома приобрели в течение 2023-2024 годов:

  • BMW X6 (2023 года выпуска);
  • Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска).

Общая стоимость этих покупок достигла 4 850 170 гривен.

Суд постановил взыскать эти активы в доход государства. Причем решение комбинированное: одну машину заберут физически, а за другую придется возместить полную стоимость деньгами.

Решение суда

"Судом установлена невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов", — говорится в выводах. Точка в деле еще не поставлена окончательно. У стороны защиты есть 30 дней, чтобы подать апелляцию после объявления полного текста решения.

Напомним, в Днепре объявили приговор супружеской паре. Мужчина и женщина напали на работника ТЦК.

Также мы сообщали, чем закончился судебный иск против ТЦК от мужчины из Ивано-Франковской области. Его оштрафовали за нарушение воинского учета.

суд авто ВАКС ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации