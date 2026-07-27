Операції під обстрілами: київські кардіохірурги рятують життя дітям та дорослим

Робота Центра кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Фото: кадр з відео

Олександр Шорохов Редактор

Київський Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ України не зупиняв проведення складних операцій жодного дня з моменту початку повномасштабного вторгнення. Крім постійної роботи в Києві, провідні київські лікарі регулярно здійснюють небезпечні виїзди безпосередньо у прифронтові регіони країни. Вони рятують місцеве цивільне населення, яке наразі повністю залишилося без доступу до належної спеціалізованої медицини через постійні бойові дії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю власної кореспондентки Анастасії Жиденко з українськими медиками.

Інфаркти молодшають

27 липня Україна офіційно відзначає День медичних працівників, і це відбувається на тлі щоденних викликів військового часу. Фахівці зазначають, що через постійний стрес серцеві хвороби серед громадян стають дедалі небезпечнішими.

"Зараз бачимо тенденцію до помолодшання інфарктів, особливо молоді хлопці. Тому, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт в грудях, печіння, обов'язково звертайтеся до свого кардіолога або приходьте до нас, ми завжди вам допоможемо", — наголосила на важливості профілактики лікар-кардіолог Ольга Тур.

Порятунок дітей під обстрілами

Прикладом медичного героїзму останнього часу став порятунок дванадцятирічного Дениса із поєднаною патологією серця та опорно-рухового апарату.

Велика команда хірургів безперервно провела за операційним столом пів доби під звуки російських обстрілів та зуміла зберегти життя дитині.

Робота медиків у прифронтових регіонах

Також столичні фахівці намагаються всіма силами підтримувати людей, які знаходяться в зоні бойових дій під постійними ударами окупантів.

"В нас є програма визних консультацій, ми багато їздили по Донбасу. Тобто ми брали обладнання, ми брали наших спеціалістів, ми на кілька днів виїжджали на Донбас, це було Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Миргород ми їздили. Для того, щоб, так як там зараз лікарі залишилися самі, особливо дитячих працівників зовсім мало. Ми обстежували там і дітей, і дорослих, за необхідністю і цивільних і військових, для того, щоб надати їм консультації", — розповіла Ольга Тур.

Наразі Центр кардіології продовжує впроваджувати нові технології лікування пацієнтів різного віку.

Як раніше писали Новини.LIVE, до дня медичних праціників президент України Володимир Зеленський привітав їх із професійним святом. Голова держави відзначив їх щоденний подвиг, коли під час війни вони щодня рятують життя як військових, так і цивільних.

Також ми повідомляли, що кращі медики країни отримали державні нагороди від президента. Володимир Зеленський пообіцяв, що держава й надалі працюватиме над покращенням умов праці медичних працівників