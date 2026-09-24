Хто такий Олексій Рева: біографія нового заступника міністра оборони

Олексій Рева. Фото: Міноборони України

Майор Олексій Рева обійняв посаду заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку та трансформацій. Співавтор застосунку "Армія+" та облікової системи "Імпульс" відповідатиме за пришвидшення військових рішень, запуск ринку військового ІТ і розвиток платформ "DELTA" та "Резерв+".

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Хто такий Олексій Рева та чим він буде займатися

Український оборонний сектор готується відкрити ринок ІТ-продуктів для вітчизняних технологічних компаній.

"Це дасть змогу ширше залучати до створення цифрових рішень українську ІТ-індустрію та скоротити шлях від потреби військових до розробки й практичного застосування у війську", — пояснили в Міноборони.

Втілення цих технологічних завдань уряд поклав на майора Олексія Реву, затвердивши його заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Новий посадовець відповідатиме за безпосереднє розгортання та роботу цифрових платформ для війська, а також за впровадження рішень, здатних позбавити бійців зайвої бюрократичної рутини під час щоденної служби. Посилення цифровізації покликане максимально швидко трансформувати потреби підрозділів у готові практичні інструменти.

Новопризначений заступник уже має тривалий досвід роботи всередині ІТ-структур Міністерства оборони, де він керував проєктними командами. Зокрема, Рева безпосередньо працював над створенням мобільного застосунку "Армія+", а також системи електронного обліку військовослужбовців "Імпульс".

Це, як повідомили в Міноборони, дозволить йому масштабувати цифровізацію на всі ключові сфери життєдіяльності війська. Серед головних напрямків його роботи залишається подальше вдосконалення бойової системи ситуаційної обізнаності "DELTA", а також розвиток сервісів "Армія+" та "Резерв+".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Міністерство оборони України створило міжвідомчу робочу групу для покращення умов служби іноземців та осіб без громадянства в Силах оборони. Спеціалісти готують законодавчі зміни, які спростять процедури легалізації, проходження військової служби, надання медичної допомоги та соціальних гарантій як для самих бійців-добровольців, так і для їхніх родин.

Паралельно оборонне відомство виходить на фінальний етап закупівлі нової зброї для боротьби з повітряними цілями. Невдовзі розпочнеться контрактування першої повноцінної системи, розробленої спеціально для перехоплення швидкісних реактивних дронів типу Shahed.