Кто такой Алексей Рева: биография нового заместителя министра обороны

Алексей Рева. Фото: Минобороны Украины

Майор Алексей Рева занял должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития и трансформаций. Соавтор приложения "Армия+" и учетной системы "Импульс" будет отвечать за ускорение принятия военных решений, запуск рынка военных ИТ и развитие платформ DELTA и "Резерв+".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Кто такой Алексей Рева и чем он будет заниматься

Украинский оборонный сектор готовится открыть рынок ИТ-продуктов для отечественных технологических компаний.

"Это позволит шире привлекать к созданию цифровых решений украинскую ИТ-индустрию и сократить путь от потребностей военных до разработки и практического применения в армии", — пояснили в Минобороны.

Реализацию этих технологических задач правительство возложило на майора Алексея Реву, утвердив его заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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Новый чиновник будет отвечать за непосредственное развертывание и работу цифровых платформ для войск, а также за внедрение решений, способных избавить бойцов от излишней бюрократической рутины во время повседневной службы. Усиление цифровизации призвано максимально быстро преобразовать потребности подразделений в готовые практические инструменты.

Новоназначенный заместитель уже имеет многолетний опыт работы в ИТ-структурах Министерства обороны, где он руководил проектными командами. В частности, Рева непосредственно работал над созданием мобильного приложения "Армия+", а также системы электронного учета военнослужащих "Импульс".

Это, как сообщили в Минобороны, позволит ему масштабировать цифровизацию на все ключевые сферы жизнедеятельности войск. Среди главных направлений его работы остается дальнейшее совершенствование боевой системы ситуационной осведомленности DELTA, а также развитие сервисов "Армия+" и "Резерв+".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Министерство обороны Украины создало межведомственную рабочую группу для улучшения условий службы иностранцев и лиц без гражданства в Силах обороны. Специалисты готовят законодательные изменения, которые упростят процедуры легализации, прохождения военной службы, оказания медицинской помощи и предоставления социальных гарантий как для самих бойцов-добровольцев, так и для их семей.

Параллельно оборонное ведомство выходит на финальный этап закупки нового оружия для борьбы с воздушными целями. Вскоре начнется заключение контрактов на поставку первой полноценной системы, разработанной специально для перехвата скоростных реактивных дронов типа Shahed.