Росіяни повернулися на базу в Луганську яку раніше знищили ракети ATACMS

Військова база. Фото: АТЕШ

Російські війська знову повернулися до використання військової локації в Луганську, яка раніше вже зазнавала нищівного ракетного удару. Російські війська відновили активну діяльність на території колишньої бази "Транспеле", що належала ТОВ "Лаа-Транс".

Про це повідомляють партизани руху "АТЕШ".

Росіяни перекидають техніку та зброю на зруйновану базу в Луганську

Партизани розповіли, що навіть попри серйозні пошкодження після атаки, військова база знову використовується як пункт зосередження техніки та особового складу.

Руїни будівлі. Фото: АТЕШ

Цікаво, що жодних ознак ремонту чи відновлення інфраструктури там не було — будівлі досі залишаються зруйнованими, а територія захаращена сміттям та бадиллям. Водночас це не заважає противнику регулярно заводити сюди нову техніку. На майданчиках бази та серед зруйнованих споруд помічені військові автомобілі, зокрема вантажівки з тентами.

Агенти руху підкреслюють, що контроль за цією локацією в Луганськ ведеться безперервно ще з 2024 року. Упродовж 2024-2025 років на території бази неодноразово фіксували як прибуття важкої військової техніки, так і цивільні легкові автомобілі, що використовуються окупантами у військових цілях.

Розташування військової бази. Фото: АТЕШ

Партазин додали, що у червні 2024 року по цій базі було завдано удару ракетами ATACMS, унаслідок чого значна частина автопарку та логістичних потужностей противника була знищена.

До моменту удару об'єкт активно використовувала 7-ма окрема мотострілецька бригада — там зберігалася бронетехніка, безпілотники типу "Орлан-10", "Тахіон" і "Елерон-3СВ", а також перебував особовий склад.

"Судячи з усього, командування ЗС РФ сподівається, що Сили оборони України не будуть бити по одній і тій же "руїні" двічі", — пояснили партизани.

Нагадаємо, також партазини розповіли, до яких "хитрощів" вдалися російські війська, щоб не воювати під Покровськом.

