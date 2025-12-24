Росіяни повернулися на базу в Луганську яку раніше знищили ракети ATACMS

Окупанти знову використовують базу в Луганську після удару ATACMS
Російські війська знову повернулися до використання військової локації в Луганську, яка раніше вже зазнавала нищівного ракетного удару. Російські війська відновили активну діяльність на території колишньої бази "Транспеле", що належала ТОВ "Лаа-Транс".
Про це повідомляють партизани руху "АТЕШ".
Росіяни перекидають техніку та зброю на зруйновану базу в Луганську
Партизани розповіли, що навіть попри серйозні пошкодження після атаки, військова база знову використовується як пункт зосередження техніки та особового складу.
Цікаво, що жодних ознак ремонту чи відновлення інфраструктури там не було — будівлі досі залишаються зруйнованими, а територія захаращена сміттям та бадиллям. Водночас це не заважає противнику регулярно заводити сюди нову техніку. На майданчиках бази та серед зруйнованих споруд помічені військові автомобілі, зокрема вантажівки з тентами.
Агенти руху підкреслюють, що контроль за цією локацією в Луганськ ведеться безперервно ще з 2024 року. Упродовж 2024-2025 років на території бази неодноразово фіксували як прибуття важкої військової техніки, так і цивільні легкові автомобілі, що використовуються окупантами у військових цілях.
Партазин додали, що у червні 2024 року по цій базі було завдано удару ракетами ATACMS, унаслідок чого значна частина автопарку та логістичних потужностей противника була знищена.
До моменту удару об'єкт активно використовувала 7-ма окрема мотострілецька бригада — там зберігалася бронетехніка, безпілотники типу "Орлан-10", "Тахіон" і "Елерон-3СВ", а також перебував особовий склад.
"Судячи з усього, командування ЗС РФ сподівається, що Сили оборони України не будуть бити по одній і тій же "руїні" двічі", — пояснили партизани.
