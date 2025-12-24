Россияне вернулись на базу в Луганске которую ранее уничтожили ракеты ATACMS

Военная база. Фото: АТЕШ

Российские войска снова вернулись к использованию военной локации в Луганске, которая ранее уже подвергалась сокрушительному ракетному удару. Российские войска возобновили активную деятельность на территории бывшей базы "Транспеле", принадлежавшей ООО "Лаа-Транс".

Об этом сообщают партизаны движения "АТЕШ".

Реклама

Читайте также:

Россияне перебрасывают технику и оружие на разрушенную базу в Луганске

Партизаны рассказали, что даже несмотря на серьезные повреждения после атаки, военная база снова используется как пункт сосредоточения техники и личного состава.

Руины здания. Фото: АТЕШ

Интересно, что никаких признаков ремонта или восстановления инфраструктуры там не было - здания до сих пор остаются разрушенными, а территория захламлена мусором и ботвой. В то же время это не мешает противнику регулярно заводить сюда новую технику. На площадках базы и среди разрушенных сооружений замечены военные автомобили, в частности грузовики с тентами.

Агенты движения подчеркивают, что контроль за этой локацией в Луганске ведется непрерывно еще с 2024 года. В течение 2024-2025 годов на территории базы неоднократно фиксировали как прибытие тяжелой военной техники, так и гражданские легковые автомобили, используемые оккупантами в военных целях.

Расположение военной базы. Фото: АТЕШ

Партазин добавили, что в июне 2024 года по этой базе был нанесен удар ракетами ATACMS, в результате чего значительная часть автопарка и логистических мощностей противника была уничтожена.

До момента удара объект активно использовала 7-я отдельная мотострелковая бригада — там хранилась бронетехника, беспилотники типа "Орлан-10", "Тахион" и "Элерон-3СВ", а также находился личный состав.

"Судя по всему, командование ВС РФ надеется, что Силы обороны Украины не будут бить по одной и той же "руине" дважды", — пояснили партизаны.

Напомним, также партазины рассказали, к каким "хитростям" прибегли российские войска, чтобы не воевать под Покровском.

Также агентам "АТЕШ" удалось атаковать военный поезд в Брянске.