Головна Новини дня Окупанти за добу завдали 785 ударів по Запорізькій області

Окупанти за добу завдали 785 ударів по Запорізькій області

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 08:14
Удар по Запоріжжю та району — є 1 загиблий і 3 поранені
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Запоріжжя

Російські удари по Запоріжжю та територіях Запорізького району за минулу добу призвели до загибелі однієї людини. Ще троє мешканців дістали поранення. За офіційними даними, зафіксовано 51 звернення щодо пошкодження житла та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки російських атак по Запорізькій області за добу

Зазначається, що авіація армії РФ завдала 14 ударів по Запорожцю, Різдвянці, Барвінівці, Залізничому, Воздвижівці, Долинці, Лісному, Копанях, Гіркому та Верхній Терсі.

Окрім цього, по території області били безпілотниками. Загалом зафіксовано 453 атаки БпЛА різних модифікацій, переважно FPV, по Запоріжжю, Новомиколаївці, Веселому Гаю, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому та Добропіллю.

Також повідомляється про удари з реактивних систем залпового вогню: 6 обстрілів накрили Гуляйполе, Зелене, Солодке та Малу Токмачку.

Артилерією, за наведеними даними, завдано 312 ударів по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому та Добропіллю.

Нагадаємо, російські війська тероризують цивільних у Запоріжжі та влаштовують атаки на медичні заклади.

Також Росія здійснила масований удар по Україні вранці, 3 лютого, попри домовленості про "енергетичне перемир'я".

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
