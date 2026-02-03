Видео
Главная Новости дня Оккупанты за сутки нанесли 785 ударов по Запорожской области

Оккупанты за сутки нанесли 785 ударов по Запорожской области

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 08:14
Удар по Запорожью и району — есть 1 погибший и 3 раненых
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Запорожья

Российские удары по Запорожью и территориям Запорожского района за минувшие сутки привели к гибели одного человека. Еще трое жителей получили ранения. По официальным данным, зафиксировано 51 обращение о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Последствия российских атак по Запорожской области за сутки

Отмечается, что авиация армии РФ нанесла 14 ударов по Запорожцу, Рождественке, Барвиновке, Железнодорожном, Воздвижевке, Долинке, Лесном, Копанях, Горьком и Верхней Терсе.

Кроме этого, по территории области били беспилотниками. Всего зафиксировано 453 атаки БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV, по Запорожью, Новониколаевке, Веселой Роще, Степногорску, Приморскому, Степном, Павловке, Малых Щербаках, Гуляйполе, Железнодорожном, Щербаках, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Волшебном, Белогорьею, Дорожнянке, Варваровке, Зеленом, Сладком и Доброполье.

Также сообщается об ударах из реактивных систем залпового огня: 6 обстрелов накрыли Гуляйполе, Зеленое, Сладкое и Малую Токмачку.

Артиллерией, по приведенным данным, нанесено 312 ударов по Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленому, Сладкому и Доброполью.

Напомним, российские войска терроризируют гражданских в Запорожье и устраивают атаки на медицинские учреждения.

Также Россия осуществила массированный удар по Украине утром, 3 февраля, несмотря на договоренности об "энергетическом перемирии".

Запорожье Запорожская область обстрелы дроны атака артиллерия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
