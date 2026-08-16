Очікуються спалахи М-класу: прогноз магнітних бур на сьогодні

Вимірювання артеріального тиску. Фото: Pexels

Альбіна Зарічна Редактор

Магнітні бурі у неділю, 16 серпня, не очікуються на Землі. Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Крім того, на Сонці було чотири спалахи B класу та пʼять С, які суттєво не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 16 серпня

Геомагнітне поле сьогодні буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 16 серпня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 30

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, які виникають через сонячну активність. Деякі люди помічають у такі періоди:

втому та сонливість;

головний біль;

дратівливість або тривожність;

проблеми зі сном;

відчуття слабкості.

У такі дні краще зробити організму максимально комфортні умови — добре виспатися, регулярно їсти, достатньо пити води, не перегріватися, обмежити надлишок алкоголю та кофеїну й не перевантажувати себе фізично.

Як писали Новини.LIVE, геомагнітні коливання різної інтенсивності можливі вже 21–23 серпня, а також наприкінці місяця. Метеозалежним варто приготуватися.

А 12 серпня було сонячне затемнення, часткову фазу якого було видно й в Україні, але найкращі умови для спостереження були на заході. Це стало першим за 27 років повним сонячним затемненням, яке можна було спостерігати з деяких частин Європи.