Очікуються бунти: в ISW розкрили, як Росія готується до мобілізації

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Карина Приходько Редактор

У Росії розпочалася активна підготовка до потенційного оголошення офіційної мобілізації та введення воєнного стану. Водночас Кремль вже зараз вживає заходів на випадок масштабних громадянських заворушень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Росія готується до масштабної мобілізації

За даними аналітиків, російська Державна дума вже ухвалила законопроєкт, який дозволяє підписувати контракти з Міністерством оборони особам із непогашеною судимістю. Йдеться зокрема про засуджених за важкі злочини — від контрабанди наркотиків до участі в організованій злочинності. Заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін прямо заявив, що ці зміни покликані суттєво розширити призовний ресурс для ведення війни проти України.

Паралельно силові структури готуються придушувати ймовірні протести. Росгвардія ініціювала розширення правил цивільної оборони, щоб задіяти додаткові механізми захисту від так званих "небезпек" під час мобілізації та воєнного стану.

В ISW нагадують, що підґрунтя для цього готувалося давно. Ще наприкінці 2025 року Володимир Путін підписав закон про розгортання резервістів у зонах бойових дій без офіційного оголошення мобілізації, що дозволило проводити прихований тихий призов.

Втім, попри вимушену підготовку інфраструктури та силового апарату, остаточне рішення залишається за Путіним.

"Мобілізація залишається дуже особистим рішенням для Путіна і зрештою залежить від особистого сприйняття диктатором ситуації на полі бою та стабільності Кремля, і залишається незрозумілим, чи прийме Путін таке рішення найближчим часом, або як виглядатиме його оголошення про мобілізацію", — йдеться у звіті.

Як писали Новини.LIVE, раніше у ЦПД попереджали, що Росія готує мобілізацію 500 тисяч людей вже восени. Частину з них планують відправляти на фронт уже впродовж перших двох тижнів.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков почав називати "сво" повномасштабною війною. Така зміна риторики може свідчити про інформаційну підготовку російського суспільства до мобілізації.