Головна Новини дня Очікуємо на новий удар — Кулеба розповів про підготовку до морозних днів

Очікуємо на новий удар — Кулеба розповів про підготовку до морозних днів

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 15:14
Кулеба розповів про підготовку енергосистеми України до морозних днів
Олексій Кулеба. Фото: Олексій Кулеба/Facebook

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що погода зараз суттєво впливає на роботу енергосистеми, особливо під час обстрілів з боку Росії. Мінусові температури  ускладнюють ситуацію, та завдяки підтримці партнерів і ППО енергосистема країни працює.

Про це Олексій Кулеба сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Морози впливають на енергосистему України

Кулеба зазначив, що погодні умови мають велике значення для діяльності всієї енергетичної системи. Є складні умови, в яких країна опинилася останні три тижні. З одного боку — це дуже складні погодні умови, коли температура вночі сягає мінус 20 градусів, а в день середньодобова температура в цілому близько 14 градусів морозу. З іншого боку, енергетичну систему постійно обстрілює Росія.

"Це просто і кліматичний, і енергетичний геноцид. Вони роблять все для того, щоб зруйнувати нашу енергетичну систему. Але, незважаючи на це, безумовно, з підтримки наших партнерів, не тільки в обладнанні, але в першу чергу в підтримці нашого протиповітряної оборони, ми тримаємо енергетичну систему, вона зараз працює", — наголосив Кулеба.

Він вказав, що основна проблема залишається в Києві і в Київській області. Температури безумовно впливають на вживання електроенергії. Що стосується наступного тижня, вказав Кулеба, будуть морози і різке похолодання. Всі служби, відповідно, готуються до цього: і державна служба з надзвичайних ситуацій, і всі служби, які дотичні до ліквідації наслідків. Безумовно, готуються ЗСУ, оскільки ворог може планувати новий удар.

"Тому це виклик, ще один виклик для нас, для українського народу. Я впевнений, що ми пройдемо і його. Буде складно, але тим не менше ця зима показує, що ми не одні, Європа з нами, наші партнери з США з нами. Якщо ми будемо тримати свій стрій, безумовно, ми пройдемо дуже важкий шлях, але з нашими партнерами", — додав Кулеба. 

Нагадаємо, що енергосистема України продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження. Споживання електроенергії зросло внаслідок негоди.

Раніше ми також інформували, що Польща передала Києву генератори. Також кияни отримали додаткове обладнання для альтернативного електроживлення. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
