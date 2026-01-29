Кулеба розповів про підготовку енергосистеми України до морозних днів

Очікуємо на новий удар — Кулеба розповів про підготовку до морозних днів
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що погода зараз суттєво впливає на роботу енергосистеми, особливо під час обстрілів з боку Росії. Мінусові температури ускладнюють ситуацію, та завдяки підтримці партнерів і ППО енергосистема країни працює.
Про це Олексій Кулеба сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Морози впливають на енергосистему України
Кулеба зазначив, що погодні умови мають велике значення для діяльності всієї енергетичної системи. Є складні умови, в яких країна опинилася останні три тижні. З одного боку — це дуже складні погодні умови, коли температура вночі сягає мінус 20 градусів, а в день середньодобова температура в цілому близько 14 градусів морозу. З іншого боку, енергетичну систему постійно обстрілює Росія.
"Це просто і кліматичний, і енергетичний геноцид. Вони роблять все для того, щоб зруйнувати нашу енергетичну систему. Але, незважаючи на це, безумовно, з підтримки наших партнерів, не тільки в обладнанні, але в першу чергу в підтримці нашого протиповітряної оборони, ми тримаємо енергетичну систему, вона зараз працює", — наголосив Кулеба.
Він вказав, що основна проблема залишається в Києві і в Київській області. Температури безумовно впливають на вживання електроенергії. Що стосується наступного тижня, вказав Кулеба, будуть морози і різке похолодання. Всі служби, відповідно, готуються до цього: і державна служба з надзвичайних ситуацій, і всі служби, які дотичні до ліквідації наслідків. Безумовно, готуються ЗСУ, оскільки ворог може планувати новий удар.
"Тому це виклик, ще один виклик для нас, для українського народу. Я впевнений, що ми пройдемо і його. Буде складно, але тим не менше ця зима показує, що ми не одні, Європа з нами, наші партнери з США з нами. Якщо ми будемо тримати свій стрій, безумовно, ми пройдемо дуже важкий шлях, але з нашими партнерами", — додав Кулеба.
Нагадаємо, що енергосистема України продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження. Споживання електроенергії зросло внаслідок негоди.
Раніше ми також інформували, що Польща передала Києву генератори. Також кияни отримали додаткове обладнання для альтернативного електроживлення.
