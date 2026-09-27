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Головна Новини дня Обстріл повністю знищив склад Kärcher: що буде з поставками

Обстріл повністю знищив склад Kärcher: що буде з поставками

Ua ru
27 вересня 2026 20:20
Kärcher втратив склад через обстріл: можливі затримки замовлень
Один із магазинів Kärcher. Фото: Kärcher

Унаслідок російського обстрілу 27 вересня було повністю знищено склад, де зберігалися техніка та продукція німецької компанії Kärcher. Працівники не постраждали, однак компанія попередила клієнтів і партнерів про можливі перебої з постачанням та затримки замовлень.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву Kärcher.

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Обстріл складу Kärcher

У компанії повідомили, що внаслідок атаки склад із продукцією та технікою був повністю знищений. При цьому усі співробітники, які працювали на об'єкті, живі та перебувають у безпеці.

Замовлення, які на момент обстрілу перебували на складі, наразі затримані або скасовані. Представники Kärcher планують зв'язатися з кожним партнером, якого торкнулася ситуація, щоб окремо узгодити подальші дії.

"Ворог може зруйнувати стіни та знищити товар, але не зламає нашу стійкість", — заявили в компанії.

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Kärcher переходить на альтернативну логістику

Після втрати складу компанія переходить до резервного плану роботи. Для постачання продукції вже залучають альтернативні логістичні ланцюги, які були підготовлені заздалегідь.

Також у Kärcher зазначили, що перебудова процесів потребуватиме певного часу. Через це найближчим часом можливі перебої з постачанням та затримки доставки продукції.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російські атаки створили додаткове навантаження на цифрову та телекомунікаційну інфраструктуру Києва й області. У Мінцифри зазначили, що після ударів частина користувачів зіткнулася з перебоями телесигналу, однак масштаби проблем не уточнили.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок атаки російського БпЛА було пошкоджено дата-центр партнера MEGOGO, який забезпечував платформу телевізійним сигналом.

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Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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