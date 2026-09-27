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Обстрел полностью уничтожил склад Kärcher: что будет с поставками

Ua ru
27 сентября 2026 20:20
Kärcher лишился склада из-за обстрела: возможны задержки с доставкой заказов
Один из магазинов Kärcher. Фото: Kärcher

В результате российского обстрела 27 сентября был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция немецкой компании Kärcher. Сотрудники не пострадали, однако компания предупредила клиентов и партнеров о возможных перебоях с поставками и задержках заказов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Kärcher.

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Обстрел склада Kärcher

В компании сообщили, что в результате атаки склад с продукцией и техникой был полностью уничтожен. При этом все сотрудники, которые работали на объекте, живы и находятся в безопасности.

Заказы, которые на момент обстрела находились на складе, сейчас задержаны или отменены. Представители Kärcher планируют связаться с каждым партнером, которого коснулась ситуация, чтобы отдельно согласовать дальнейшие действия.

"Враг может разрушить стены и уничтожить товар, но не сломит нашу стойкость", — заявили в компании.

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Kärcher переходит на альтернативную логистику

После потери склада компания переходит к резервному плану работы. Для поставок продукции уже задействуют альтернативные логистические цепочки, которые были подготовлены заранее.

Также в Kärcher отметили, что перестройка процессов потребует определенного времени. Из-за этого в ближайшее время возможны перебои с поставками и задержки доставки продукции.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские атаки создали дополнительную нагрузку на цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру Киева и области. В Минцифры отметили, что после ударов часть пользователей столкнулась с перебоями телесигнала, однако масштабы проблем не уточнили.

Также Новини.LIVE писал, что в результате атаки российского БпЛА был поврежден дата-центр партнера MEGOGO, который обеспечивал платформу телевизионным сигналом.

строительство бизнес война в Украине склад строительные материалы Kärcher
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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