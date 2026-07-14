Нова тактика щодо Криму: командувач СБС пояснив, чому не атакують Кримський міст

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Фото: Мадяр/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Україна змінила тактику щодо тимчасово окупованого Криму, зосередившись на ізоляції російського угруповання. Замість ударів по Кримському мосту Сили оборони завдають ударів по логістичних маршрутах, якими РФ забезпечує свої війська на півострові. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, це має унеможливити подальше утримання Криму без масштабної наземної операції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фрагмент інтерв'ю командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді британському журналісту Кейлану Робертсону.

Чому Україна не атакує Кримський міст

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що українські військові свідомо не завдають ударів по Кримському мосту. За його словами, нині основний акцент зроблено на знищенні логістики, яка забезпечує російське угруповання на окупованому півострові.

Бровді зазначив, що внаслідок таких дій Росія вже стикається з проблемами із забезпеченням Криму паливом.

"Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде", — заявив він.

Пояснюючи, чому українські сили наразі не атакують Кримський міст, командувач відповів:

"Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у******* через нього. От всі ті мільйони нехай через той місток п******* без зупинки у свою Росію".

Як Україна ізолює окупований Крим

За словами командувача, українські сили зосереджують удари на маршрутах, якими Росія постачає до Криму пальне, боєприпаси, військову техніку та перекидає особовий склад. Саме ці логістичні шляхи використовуються для забезпечення російського угруповання, ведення бойових дій на півдні України та завдання ударів по українських містах.

Бровді наголосив, що Україна вперше реалізовує стратегію, яка дозволяє фактично ізолювати окупований півострів без проведення масштабної сухопутної операції та без втрат серед українських військовослужбовців.

"Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно", — пояснив він.

Окремо командувач повідомив, що українські сили й надалі атакуватимуть російські танкери, які забезпечують постачання пального до Криму.

За словами Бровді, лише за три доби було уражено 21 танкер, а такі операції триватимуть і надалі.

Новини.LIVE інформували, що 6 липня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів Росії та окупованого Криму. Зокрема, під ураження потрапили два нафтопереробні заводи, термінал нафтопродуктів у Керчі, пункт дислокації російської ракетної бригади, а також інші військові об'єкти.

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України в ніч проти 5 липня завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів, зокрема по аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. Також під ураження потрапили три склади боєприпасів і два автомобільні мости, які РФ використовувала для військової логістики.