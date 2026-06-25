Норвежці призупинили розмінування Херсонщини після загибелі працівників

Сапери розміновують територію. Ілюстративне фото: PLATFOR.MA

Інна Буряк редактор стрічки новин

Міжнародна гуманітарна організація Norwegian People’s Aid, яка працює в Україні з 2022 року, призупиняє розмінування нашої території після загибелі своїх співробітників на Херсонщині. Внаслідок російського обстрілу четверо розмінувальників організації отримали поранення, а двоє загинули.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на сайт Norwegian People’s Aid.

РФ вдарила по розмінувальниках на Херсонщині

Російські війська 24 червня атакували Новопетрівку Високопільської громади, внаслідок чого один співробітник розміновувальної організації загинув на місці, інший — у лікарні через отримані травми.

Генсек організації Раймонд Йохансен наголосив, що ця атака є частиною тривожної тенденції: гуманітарні організації, які є захищені міжнародним правом, частіше стають "мішенями".

"Цей напад показує, наскільки небезпечно бути гуманітарним працівником під час війни та конфлікту", — каже Йохансен.

Norwegian People’s Aid працює з Україною з 2022 року. Організація здійснює рятувальне очищення від мін та вибухонебезпечних залишків, захист та підготовку цивільного населення, роботу з продовольчої безпеки та боротьбу з сексуально чи гендерно зумовленим насильством. Організація має 475 співробітників в Україні.

Новини.LIVE писали про атаку РФ 24 червня на Херсонську область, внаслідок чого загинув 24-річний працівник гуманітарної організації Norwegian People’s Aid.

Нагадаємо, що на початку червня на Херсонщині фіксували 443 атаки РФ. Перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький розповів, що ворог за тиждень використав близько 800 боєприпасів. Внаслідок атак відомо про 11 загиблих та 97 поранених.

У співавторстві з Софією Медведєвою