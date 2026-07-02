Німеччина висунула українцю обвинувачення у справі "Північного потоку"

Газопровід "Північного потік". Фото: пресслужба "Північного потоку-2"

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення громадянину України Сергію К. у справі про підрив газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Інцидент стався у Балтійському морі восени 2022 року.

Про це повідомляється у пресрелізі Федеральної прокуратури ФРН, передає Новини.LIVE.

Деталі розслідування прокуратури ФРН

За даними слідства, Сергій К., який на той момент був офіцером української армії, нібито брав участь у підготовці операції зі знищення газопроводів. У прокуратурі стверджують, що її метою було припинення транспортування російського газу та позбавлення Росії доходів, які могли використовуватися для фінансування війни.

За версією німецьких правоохоронців, для виконання завдання була сформована група, до якої входили професійні водолази, шкіпер і спеціаліст із вибухових речовин. Слідчі вважають, що у вересні 2022 року вони на орендованій яхті доставили вибухівку до району острова Борнгольм і встановили вибухові пристрої на газопроводах. Вибухи сталися 26 вересня 2022 року та завдали значних пошкоджень обом трубопроводам. У прокуратурі зазначають, що до інциденту через "Північний потік-1" забезпечувалася майже половина річної потреби Німеччини у природному газі.

Остаточне рішення щодо початку судового розгляду має ухвалити Вищий земельний суд Гамбурга.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сергія Кузнєцова затримали в Італії за європейським ордером у справі про підрив газопроводів "Північний потік". Під час перебування в італійській в'язниці він оголосив голодування, після чого був екстрадований до Німеччини, де триває розслідування.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 листопада 2025 року Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення громадянину України Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів "Північний потік". За версією слідства, він міг брати участь у підготовці диверсії, що сталася у Балтійському морі восени 2022 року.