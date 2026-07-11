Никорак: потрапити до Краматорська стало значно складніше

Дорога з антидроновими сітками на Донеччині. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак заявила, що потрапити до Краматорська Донецької області стало значно складніше. За її словами, причиною є зміна ситуації на фронті.

Про це ексклюзивно Ірина Никорак сказала в ефірі Вечір.LIVE.

Заїзд до Краматорська

"Я нещодавно хотіла заїхати в Краматорськ. Це вже не є можливим, навіть мені просто заїхати в Краматорськ. У тому місці, де я постійно зупинялася, коли їздила на фронт до наших хлопців і дівчат, там вже знаходяться по великому рахунку позиції", — каже Никорак.

За її словами, через активні бойові дії та постійну загрозу російських дронів значно ускладнюється не лише доступ до окремих територій, а й проведення ротацій військових і забезпечення їх необхідним — продуктами, водою, боєприпасами та медичними засобами.

Никорак каже, що знає багато складних кейсів, коли воїни перебували на позиції та сильно втрачали вагу, оскільки не було можливості отримати їжу.

"Специфіка інтенсивності оцих бойових дій в високотехнологічній сучасній війні призводить до того, що коли людина заїжджає на позиції, вона там може знаходитися, от ви ж бачили декілька відео, там 360 днів хлопці на позиції були, там 270. Ви просто уявляєте, що таке знаходитися рік на позиції? Рік ти живеш просто в бліндажі чи в окопі. Просто мені в голові, якщо чесно, не вкладається, як людина може зберегти силу волі, здоровий глузд, стійкість, я вже мовчу про здоров'я чи про бойову травму, наслідки в майбутньому ПТСР і всього іншого", — каже вона.

За її словами, знаходити можливості треба, але зараз це доволі складно.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на 37-му окрему бригаду морської піхоти, українські військові відновили контроль над селищем Новохатське на Донеччині. Населений пункт вдалося звільнити в результаті спільних дій морської піхоти та десантно-штурмових підрозділів.

Крім того, українські сили й надалі контролюють Костянтинівку в Донецькій області. Заяви про нібито її захоплення не відповідають дійсності та є черговою дезінформацією.