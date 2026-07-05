Нідерланди розмістять у Гаазі Спеціальний трибунал для РФ

Міжнародний уголовний суд у Гаазі. Фото: ООН

Олександр Шорохов Редактор

Уряд Нідерландів офіційно погодився розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи, а й повноцінну операційну фазу Спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України. Це рішення дозволить розгорнути в Гаазі всі необхідні міжнародні механізми для реального покарання керівництва Росії. Тому українська дипломатія розцінює цей крок як величезний прорив.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Створення каркасу майбутнього суду над Путіним

Раніше європейські партнери планували обмежитися організацією лише початкових етапів, які включали роботу базової групи Advance Team та створення так називаного каркасу інституції.

Допис голови МЗС Андрія Сибіга у ФБ. Фото: скріншот

Цей перехідний етап передбачав поступове формування реєстру з п'ятнадцяти міжнародних суддів, призначення головного реєстратора та затвердження процесуальних правил.

Нова домовленість передбачає перехід до другої, повноцінної операційної фази роботи Спеціального трибуналу у Гаазі.

"Уряд Королівства Нідерланди ухвалив рішення розмістити на своїй території не тільки підготовчі фази Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (Фаза 0, Advance Team; Фаза 1, Skeleton Tribunal), а і його повноцінну операційну фазу (Фаза 2, fully-fledged operational Special Tribunal)", — повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

Тепер інституція отримає право офіційно здійснювати свою пряму юрисдикцію щодо розслідування злочинів кремлівського режиму.

"Відтак Спеціальний трибунал остаточно виходить із площини концепцій і політичних дискусій. Він набуває реальних інституційних обрисів", — підкреслив очільник МЗС.

Як писали Новини.LIVE раніше, прем'єр Нідерландів Роб Єттен заявив, що лише спільні та жорсткі дії світу зможуть змусити Росію негайно припинити війну проти України. Про це він повідомив під час свого виступу на Парламентській асамблеї ОБСЄ у Гаазі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Королівстві Нідерланди створили умовний табор для полонених росіян. Новий табір зможе за потреби дуже швидко прийняти до 2 тисяч людей. Там не буде ані охоронників, ані дроту, а ці функції будуть виконувати дрони з ШІ.