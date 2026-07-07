Нідерланди більше не мають можливості надавати військову допомогу Україні

Ділан Єшільгоз-Зегеріус. Фото: УНІАН

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Глава Міністерства оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус заявила, що її країна більше не має можливості надавати пряму військову допомогу для України. Вона наголосила, що буде закликати інші країни підтримувати українців, але Нідерланди зробили все можливе.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Нідерланди вичерпали військову підтримку Україні

"У нас, як у Нідерландів, більше немає можливостей, тому що ми вже зробили дуже багато", — сказала Єшилгьоз-Зегеріус.

У неї запитали про нові запити на ракети Patriot, але глава Міноборони Нідерландів наголосила, що країна на межі своїх можливостей.

Нідерланди вже спрямували на військову допомогу Україні 9,1 млрд євро і додатково передбачили ще 11,6 млрд євро на майбутню підтримку.

Окрім цього, країна зобов’язалася виділити 1 млрд євро в межах програми PURL, яка передбачає фінансування європейськими партнерами закупівлі американського озброєння для України.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на главу МЗС України, уряд Нідерландів офіційно схвалив розміщення на своїй території не лише підготовчих процесів, а й повноцінної операційної діяльності Спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України.

А 3 липня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з премʼєром Нідерландів Робом Єттеном. Глава держави розповів йому про наслідки російських ударів по Україні.