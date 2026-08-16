Нічний обстріл України: наслідки ліквідовували 341 рятувальник

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Києва 16 серпня. Фото: ДСНС

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Російські окупанти у ніч проти 16 серпня атакували Україну. Наслідки обстрілу ліквідовували 341 рятувальник і 93 одиниці техніки Державної служби з надзвичайної ситуації. Руйнування зафіксовані у восьми областях та Києві.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл України 16 серпня

Внаслідок ворожих ударів у Києві та області шестеро людей отримали поранення. У Кривому Розі загинуло двоє осіб та 14 постраждалих. Ще одна людина загинула у Сумах. Корецький висловив співчуття рідним та близьким.

Наслідки російського обстрілу Києва 16 серпня. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва 16 серпня. Фото: ДСНС

Удар Росії по Києву 16 серпня. Фото: ДСНС

Під російською атакою були об’єкти інфраструктури, житлові та цивільні об’єкти, енергетика.

Наслідки російського обстрілу Одещини 16 серпня. Фото: ДСНС

"Дякую Силам ППО, завдяки професіоналізму яких вдалося уникнути значно більших руйнувань і врятувати життя людей. Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальникам, енергетикам та всім, хто зараз допомагає в ліквідації наслідків атаки", — додав Корецький.

Допис Корецького. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, у ніч проти 16 серпня російські окупанти атакували Кривий Ріг балістикою та дронами, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

А у Києві внаслідок нічного обстрілу сталася пожежа на території книжкового ринку в Оболонському районі. Вогонь знищив частину павільйонів, книги, товари та особисте майно підприємців.