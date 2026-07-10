Нічна атака РФ: сили ППО знищили 114 ворожих дронів

Робота ППО. Фото: Ґвара Медіа

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У ніч проти 10 липня російські війська запустили по Україні 137 ударних безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона знищила або придушила 114 ворожих цілей.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала Україну дронами різних типів

За даними Повітряних сил, атака розпочалася ввечері 9 липня близько 18:00. Російські війська застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії — з напрямків Орла, Брянська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 українська ППО знищила та подавила 114 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксували влучання 18 ударних БпЛА у 16 місцях, а також падіння уламків збитих дронів ще на чотирьох локаціях. Повітряна атака тривала, у небі залишалися ворожі безпілотники.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський зазначив —Україна визначила три основні пріоритети для зміцнення протиповітряної оборони. Серед них — отримання дозволу на виробництво систем Patriot, забезпечення цих комплексів необхідними ракетами та збільшення підтримки з боку європейських партнерів. Водночас Київ разом із союзниками працює над розробкою власної антибалістичної системи.

Новини.LIVE інформували, що на тлі активізації російських масованих атак ракетами та безпілотниками США можуть дозволити Україні самостійно виробляти системи Patriot. Президент США Дональд Трамп заявив, що така можливість наразі розглядається.