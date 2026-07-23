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Головна Новини дня Незаконний джипінг у заповідниках Карпат завдав збитків на 1,4 мільйона

Незаконний джипінг у заповідниках Карпат завдав збитків на 1,4 мільйона

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 10:05
Суди штрафують екотуристів за масштабний джипінг у Карпатах
Наслідки джипінгу у Карпатах. Фото: Facebook.com/Наше прикарпаття

Незаконний джипінг у карпатських заповідниках завдав збитків на 1,4 мільйона гривень. Екологи виявили ці порушення після опрацювання чотирнадцяти скарг від громадян через додаток "ЕкоЗагроза". Масовий проїзд важкого транспорту заповідними зонами повністю руйнує унікальні екосистеми, тому жорстко карається законом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

Руйнування екології заповідних зон

Через такі дії екстремальних туристів у заповідниках сильно страждає ґрунтовий покрив, нищиться рідкісна рослинність, а дикі тварини тікають з місць свого постійного перебування.

Щоб виявляти подібні правопорушення, екологічні інспектори спільно з представниками поліції та працівниками Карпатського національного природного парку регулярно проводять спеціальні рейди.

Станом на кінець липня вже зафіксовано 7 випадків незаконного проїзду, а всі адміністративні протоколи за статтею 91 КУпАП офіційно направлено до суду. Порушники будуть вимушені відшкодувати завдані збитки.

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"Заповідні території створені для збереження природи, а не для незаконного екстремального туризму. Кожен такий проїзд транспортом залишає слід у природі, який може відновлюватися роками. Ми й надалі посилюватимемо контроль, щоб такі порушення не ставали нормою для громадян", — прокоментував ситуацію заступник міністра Олександр Краснолуцький.

Незаконний джипінг у заповідниках Карпат завдав збитків на 1,4 мільйона - фото 1
Наслідки джипінгу у Карпатах. Фото: WWF-Україна

Водночас у міністерстві економіки та довкілля України виступили з офіційним попередженням до водіїв позашляховиків.

"Дотримання режиму охорони територій природно-заповідного фонду є обов'язковим для всіх. Кожен випадок незаконного джипінгу отримуватиме належну правову оцінку, а винні нестимуть відповідальність відповідно до законодавства", — зазначили у пресцентрі відомства.

Як писали Новини .LIVE раніше, у Карпатах сталася масштабна пожежа. Для її ліквідації було залучено понад 300 рятувальників з різних областей країни. Вогонь вирував на території Верхньо-Воловецького лісництва Закар патської області.  

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Верховній Раді пропонують запровадити сувору відповідальність за використання російськомовної музики під час обслуговування споживачів. Законопроєктом передбачаються штрафи до 170 тисяч гривень для тих, хто порушуватиме вимоги.

Карпати штрафи заповідник
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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