На військову базу в Польщі впав невідомий дрон — він міг шпигувати з військовими

Польські військові біля бази. Ілюстративне фото: inpoland.net.pl

Біля військової бази польського підрозділу у Пшасниші зафіксували падіння невідомого дрону. Він деякий час проводив розвідку засобів радіозв'язку бази.

Про це інформує Radio ZET.

Що відомо про інцидент з дроном у Польщі

Повідомляється, що ця база служить підрозділам польської розвідки та електронної боротьби. Вона займається отриманням інформації та моніторингом радіопростору на північному сході польської території, включно з чутливим перешийком Сувалкі. Цей перешийок дуже цікавить окупантів РФ, адже він відкриває шлях до тимчасово окупованого Кенігсбергу (Калінінграду).

За словами військових, дрон у якийсь момент впав на базу, приблизно за 70 метрів від складу озброєння. Солдати, що стояли на варті, перенесли його до однієї з будівель після попередньої перевірки.

Існує підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував пристрої антенної решітки. Зараз військові проводять ретельне розслідування інциденту.

