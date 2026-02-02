Відео
Головна Новини дня Невідомий дрон впав у Польщі — збирав дані на військовій базі

Невідомий дрон впав у Польщі — збирав дані на військовій базі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 23:36
На військову базу в Польщі впав невідомий дрон — він міг шпигувати з військовими
Польські військові біля бази. Ілюстративне фото: inpoland.net.pl

Біля військової бази польського підрозділу у Пшасниші зафіксували падіння невідомого дрону. Він деякий час проводив розвідку засобів радіозв'язку бази.

Про це інформує Radio ZET.

Читайте також:

Що відомо про інцидент з дроном у Польщі

Повідомляється, що ця база служить підрозділам польської розвідки та електронної боротьби. Вона займається отриманням інформації та моніторингом радіопростору на північному сході польської території, включно з чутливим перешийком Сувалкі. Цей перешийок дуже цікавить окупантів РФ, адже він відкриває шлях до тимчасово окупованого Кенігсбергу (Калінінграду). 

За словами військових, дрон у якийсь момент впав на базу, приблизно за 70 метрів від складу озброєння. Солдати, що стояли на варті, перенесли його до однієї з будівель після попередньої перевірки.

Існує підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував пристрої антенної решітки. Зараз військові проводять ретельне розслідування інциденту. 

Раніше повідомлялось, що у Польщі судять п’ятьох чоловіків за організацію масштабних диверсій на користь спецслужб РФ. Зловмисники розсилали посилки з вибухівкою.

А президент Польщі Навроцький заявив, що саме Росія залишається системною загрозою для Центральної та Східної Європи. Спроби "перезавантаження" відносин не зупиняють агресію.

росія Польща шпигунство дрони війна БпЛА
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
