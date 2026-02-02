На военную базу в Польше упал неизвестный дрон — он мог шпионить с военными

Неизвестный дрон упал в Польше — собирал данные на военной базе
Возле военной базы польского подразделения в Пшаснише зафиксировали падение неизвестного дрона. Он некоторое время проводил разведку средств радиосвязи базы.
Об этом информирует Radio ZET.
Что известно об инциденте с дроном в Польше
Сообщается, что эта база служит подразделениям польской разведки и электронной борьбы. Она занимается получением информации и мониторингом радиопространства на северо-востоке польской территории, включая чувствительный перешеек Сувалки. Этот перешеек очень интересует оккупантов РФ, ведь он открывает путь к временно оккупированному Кенигсбергу (Калининграду).
По словам военных, дрон в какой-то момент упал на базу, примерно в 70 метрах от склада вооружения. Солдаты, стоявшие на страже, перенесли его в одно из зданий после предварительной проверки.
Существует подозрение, что это был разведывательный дрон, который считывал устройства антенной решетки. Сейчас военные проводят тщательное расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в Польше судят пятерых мужчин за организацию масштабных диверсий в пользу спецслужб РФ. Злоумышленники рассылали посылки со взрывчаткой.
А президент Польши Навроцкий заявил, что именно Россия остается системной угрозой для Центральной и Восточной Европы. Попытки "перезагрузки" отношений не останавливают агрессию.
