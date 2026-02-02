На военную базу в Польше упал неизвестный дрон — он мог шпионить с военными

Польские военные возле базы. Иллюстративное фото: inpoland.net.pl

Возле военной базы польского подразделения в Пшаснише зафиксировали падение неизвестного дрона. Он некоторое время проводил разведку средств радиосвязи базы.

Об этом информирует Radio ZET.

Что известно об инциденте с дроном в Польше

Сообщается, что эта база служит подразделениям польской разведки и электронной борьбы. Она занимается получением информации и мониторингом радиопространства на северо-востоке польской территории, включая чувствительный перешеек Сувалки. Этот перешеек очень интересует оккупантов РФ, ведь он открывает путь к временно оккупированному Кенигсбергу (Калининграду).

По словам военных, дрон в какой-то момент упал на базу, примерно в 70 метрах от склада вооружения. Солдаты, стоявшие на страже, перенесли его в одно из зданий после предварительной проверки.

Существует подозрение, что это был разведывательный дрон, который считывал устройства антенной решетки. Сейчас военные проводят тщательное расследование инцидента.

