Неизвестный дрон упал в Польше — собирал данные на военной базе

Неизвестный дрон упал в Польше — собирал данные на военной базе

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 23:36
На военную базу в Польше упал неизвестный дрон — он мог шпионить с военными
Польские военные возле базы. Иллюстративное фото: inpoland.net.pl

Возле военной базы польского подразделения в Пшаснише зафиксировали падение неизвестного дрона. Он некоторое время проводил разведку средств радиосвязи базы.

Об этом информирует Radio ZET.

Читайте также:

Что известно об инциденте с дроном в Польше

Сообщается, что эта база служит подразделениям польской разведки и электронной борьбы. Она занимается получением информации и мониторингом радиопространства на северо-востоке польской территории, включая чувствительный перешеек Сувалки. Этот перешеек очень интересует оккупантов РФ, ведь он открывает путь к временно оккупированному Кенигсбергу (Калининграду).

По словам военных, дрон в какой-то момент упал на базу, примерно в 70 метрах от склада вооружения. Солдаты, стоявшие на страже, перенесли его в одно из зданий после предварительной проверки.

Существует подозрение, что это был разведывательный дрон, который считывал устройства антенной решетки. Сейчас военные проводят тщательное расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Польше судят пятерых мужчин за организацию масштабных диверсий в пользу спецслужб РФ. Злоумышленники рассылали посылки со взрывчаткой.

А президент Польши Навроцкий заявил, что именно Россия остается системной угрозой для Центральной и Восточной Европы. Попытки "перезагрузки" отношений не останавливают агрессию.

россия Польша шпионаж дроны БпЛА
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
