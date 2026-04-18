Невеликі дощі в частині України: прогноз погоди на завтра

Дівчина з парасолькою.

У суботу, 18 квітня, у багатьох областях України дощитиме. Водночас очікуються тепла погода. Синоптики прогнозують до +19 °С у деяких регіонах.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні від гідрометцентру на 18 квітня

Український гідрометеорологічний центр прогнозує в суботу мінливу хмарність. На заході та південному сході країни без опадів, а в решті регіонів можливі невеликі дощі. Невеликий туман очікується вночі та вранці в північно-східних та більшості центральних областей.

Прогноз погоди від гідрометцентру на 18 квітня. Фото: скриншот

Вітер буде переважно північний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +3...+8 °С, а вдень очікується +11...+16 °С. В південно-східній частині температура повітря підніметься до +19 °С.

Прогноз погоди в Україні від Meteoprog

Завтра у Київській області буде хмарно, очікується невеликий дощ. Вночі прогнозують +3...+7°С, а вдень +10...+14°С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Читайте також:

На Житомирщині небо затягнуть хмари, дощитиме. Вночі прогнозують +3...+6°С, а вдень +9...+13°С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Чернігівській області також можливі невеликі опади, похмуро. Вночі очікується +2...+6°С, а вдень буде +10...+14°С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Сумщину також накриють невеликі дощі. Вночі температура повітря буде в межах +3...+7°С, а вдень очікується +10...+15°С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Львівщина також опиниться під короткочасним дощем. Вночі прогнозують +3...+6°С, а вдень буде +10...+14°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Волинській області також хмарно, дощитиме. Вночі очікується +2...+6°С, а вдень буде +10...+14°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

На Рівненщині також буде хмарна та дощова погода. Вночі прогнозують +2...+6°С, вдень очікується +10...+14°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Тернопільській області також буде дощ та хмарна погода. Вночі температура повітря буде в межах +2...+5°С, а вдень +10...+14°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Хмельницькій області також завтра будуть опади. Вночі очікується +3...+6°С, а вдень буде +11...+15°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

На Івано-Франківщині місцями завтра можлива гроза, дощитиме. Вночі буде +3...+6°С, а вдень +10...+15°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

У Чернівецькій області можливий невеликий дощ. Вночі температура повітря буде в межах +4...+7°С, а вдень близько +11...+15°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. Вночі очікується +5...+8°С, а вдень буде +13...+17°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

На Вінниччині в суботу можливий невеликий дощ. Вночі синоптики прогнозують +4...+8°С, а вдень очікується +12...+16°С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Черкаській області буде хмарно та невеликий дощ. Вночі очікується +5...+9°С, а вдень +13...+17°С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Кіровоградській області завтра опадів не очікується, але буде хмарно. Вночі температура повітря буде в межах +5...+9°С, а вдень +13...+17°С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На Полтавщині також без опадів, мінлива хмарність. Вночі прогнозують +5...+9°С, а вдень очікується +13...+17°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Дніпропетровській області істотних опадів не прогнозують. Вночі температура повітря буде в межах +6...+10°С, вдень +14...+18°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

На Харківщині буде хмарно, дощитиме. Вночі очікується +5...+9°С, а вдень +10...+15°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

Донецьку область накриє помірний дощ. Вночі прогнозують +6...+10°С, а вдень буде +13...+18°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

В Луганській області очікується хмарна погода з дощем. Вночі буде +6...+10°С, а вдень +13...+18°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

В Одеській області завтра буде хмарно, але без опадів. Вночі очікується +8...+12°С, а вдень +14...+18°С. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-17 м/с.

На Миколаївщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі очікується +7...+11°С, а вдень +14...+18°С. Вітер змінних напрямків, 7-12 м/с.

На Херсонщині дощу не буде. Вночі прогнозують +7...+11°С, а вдень буде +15...+18°С. Вітер змінних напрямків, 7-12 м/с.

У Запорізькій області також без опадів, хоча й хмарно. Вночі очікується +7...+11°С, а вдень +14...+18°С. Вітер змінних напрямків, 7-12 м/с.

У Криму буде хмарно, місцями можливий дощ. Вночі прогнозують +8...+12°С, а вдень буде +12...+16°С. Вітер змінних напрямків, 7-12 м/с.

