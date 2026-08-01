Нетаньягу заблокував передачу Україні систем "Залізний купол" зі США у 2023 році

Беньямін Нетаньягу. Фото: Беньямін Нетаньягу/Х

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скористався правом вето, щоб заблокувати передачу Україні американських систем протиповітряної оборони "Залізний купол". Це сталося у 2023 році.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Новини.LIVE.

Чому Ізраїль наклав вето на передачу систем ППО Україні

За даними видання, тодішній сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримував передачу батарей Україні для захисту цивільного населення від російських атак. Попри те, що системи перебували у США та були придбані коштом американських платників податків, остаточне рішення залишалося за Ізраїлем відповідно до угоди про спільне виробництво.

Сенатор Кріс Ван Голлен розкритикував таку ситуацію.

"Ракетні системи, які ми хотіли передати Україні, були розміщені на південному заході Сполучених Штатів і оплачувалися платниками податків США, але Ізраїль наклав на це вето", — заявив він.

У посольстві Ізраїлю пояснили, що виступили проти передачі через побоювання, що технології можуть опинитися в Ірані.

"Існувало занепокоєння, що ця технологія може потрапити до іранців", — заявили в ізраїльському дипломатичному відомстві.

Водночас там наголосили, що замість цього Ізраїль повернув Сполученим Штатам батареї Patriot, які згодом могли бути передані Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу на тлі загострення ситуації навколо Ірану. Американський лідер закликав ізраїльську сторону утриматися від ударів у відповідь, щоб залишити простір для дипломатичного врегулювання.

Як повідомляли Новини.LIVE, напруженість між Ізраїлем та Іраном залишається високою після нещодавнього загострення. Ізраїль неодноразово звинувачував Тегеран у підтримці терористичних угруповань та дестабілізації ситуації на Близькому Сході, тоді як Іран відкидає ці звинувачення.