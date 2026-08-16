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Головна Новини дня НАТО: Збитий у Румунії дрон імовірно був російським

НАТО: Збитий у Румунії дрон імовірно був російським

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 20:12
Винищувач НАТО збив у Румунії російський безпілотник
Румунські винищувачі у небі. Фото: Radiobrasov

Речник Штабу Верховного головнокомандувача Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі, полковник Мартін О'Доннелл заявив, що безпілотник, збитий в Румунії в неділю, 16 серпня, ймовірно, має російське походження. Винищувач НАТО збив безпілотний апарат, який незаконно перетнув державний кордон Румунії. Військові аналітики оборонного альянсу розпочали термінову експертизу уламків та перевірку польотного маршруту пристрою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cotidianul.

Збиття безпілотника над Румунією

Інцидент стався у неділю, коли румунські радіолокаційні системи зафіксували невідому ціль на великій висоті. Дрон влетів у країну з боку Молдови за 24 кілометри від міста Галац. На перехоплення та збиття БпЛА відправили бойовий літак, який виконував планове патрулювання неба.

"Додаткові деталі щодо сьогоднішнього інциденту залишаються предметом розслідування, але дрон, схоже, був російським", — заявив речник Штабу Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі полковник Мартін О'Доннелл.

Румунія і раніше повідомляла про неодноразові порушення її повітряного простору російськими безпілотниками протягом останніх років.

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Детальний звіт про подію передадуть керівництву країн-учасниць НАТО.

Як писали Новини.LIVE раніше, сусідні з Україною європейські країни вже неодноразово стикалися із падінням військових безпілотних апаратів на своїй території. Міністр оборони Литви Робертас Каунас зазначав, що виявлені у кількох регіонах його країни уламки належали українським дронам, які збилися з курсу через вплив російських систем радіоелектронної боротьби.

Також ми повідомляли про попередження щодо підготовки масштабних таємних диверсій з боку російських спецслужб на території країн Європейського Союзу. Міністр оборони Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Кремль вже веде приховану гібридну війну проти європейських країн, організовуючи підпали цивільних складів, кібератаки та диверсії. 

НАТО дрони винищувач Румунія БпЛА
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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