НАТО запускає Drone Edge: інвестує понад 40 млрд доларів у БпЛА

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Карина Приходько Редактор

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск нової ініціативи Drone Edge. Альянс інвестує понад 40 млрд доларів у розвиток дронів та підготує вп'ятеро більше операторів до 2027 року.

Про це Марк Рютте заявив на саміті НАТО в Анкарі 7 липня, передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Інвестиції НАТО у розвиток БпЛА

Рютте розповів, що ініціатива передбачає масштабний розвиток безпілотних технологій, засобів боротьби з дронами та підготовку військових фахівців. За його словами, дрони докорінно змінили характер сучасної війни та стали одним із ключових факторів успіху на полі бою.

Генсек зазначив, що це підтверджує досвід бойових дій в Україні, на Близькому Сході, а також випадки проникнення безпілотників на територію країн-членів НАТО.

У межах ініціативи Альянс планує інвестувати понад 40 млрд доларів у розвиток безпілотних технологій. Крім того, НАТО запускає спеціальний торговельний майданчик для закупівлі засобів протидії дронам, що має прискорити забезпечення союзників сучасними системами захисту.

Також Агентство НАТО з підтримки та закупівель укладе контракти на сотні мільйонів євро для придбання розвідувальних безпілотників для держав-членів Альянсу.

Окрему увагу приділять підготовці фахівців. У межах проєкту NATO Flight Training Europe Альянс планує до 2027 року збільшити кількість підготовлених операторів дронів уп'ятеро. До програми вже приєдналися Фінляндія, Франція та Швеція, завдяки чому кількість країн-учасниць зросла до 20. Навчання проходитиме у спеціалізованих центрах, розташованих у восьми державах-членах НАТО.

Як писали Новини.LIVE, раніше Рютте закликав партнерів надати Україні ППО. Через обмежені запаси засобів протиповітряної оборони в країнах Альянсу, НАТО разом з Україною розгортають ініціативи для збільшення виробництва ракет-перехоплювачів.

Водночас військовий експерт зазначив, що балістику можуть збивати не лише Patriot, а й європейські ЗРК SAMP/T. Він вважає, що Україні потрібно співпрацювати з європейськими партнерами.