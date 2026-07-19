НАТО хоче виділити Україні 140 млрд євро, але є ризик зриву плану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

НАТО планує надати Україні 140 млрд євро допомоги у 2026–2027 роках — по 70 млрд євро щороку. Після припинення прямого фінансування з боку США основне навантаження з підтримки Києва має взяти на себе Європа. Водночас в Альянсі побоюються, що через повільне виконання фінансових зобов'язань реалізація цього плану може опинитися під загрозою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.

План НАТО для України на 140 млрд опинився під загрозою

На саміті НАТО в Анкарі країни Альянсу погодили масштабний план підтримки України на найближчі два роки. Документ передбачає надання Києву по 70 млрд євро у 2026 та 2027 роках. Кошти планують спрямувати на військову техніку, підготовку українських військових та інші стратегічні потреби.

Як зазначає видання, новий план став відповіддю на зміну політики США щодо фінансування України. Після припинення прямої американської допомоги саме європейські союзники мають забезпечити основну частину підтримки.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати вже зробили для України більше, ніж будь-яка інша країна. Тепер, за його словами, відповідальність за подальшу підтримку значною мірою переходить до європейських партнерів.

У NZZ наголошують, що успіх цього плану залежить від того, чи зможуть країни Європи справедливо розподілити фінансове навантаження між собою.

Хто вже передбачив найбільші внески

За даними Кільського інституту світової економіки, найбільші суми допомоги вже заклали кілька європейських держав.

Зокрема, Німеччина передбачила у бюджеті на 2026 рік 11,5 млрд євро, Норвегія — 7,6 млрд євро, Велика Британія — 4,4 млрд євро, а Швеція на початку року додатково виділила ще 1 млрд євро.

При цьому близько 80% норвезького пакета допомоги планують спрямувати саме на закупівлю озброєння.

Також серед стабільних партнерів України видання називає Данію та Нідерланди. Вони продовжують регулярно надавати допомогу, хоча їхні останні пакети були скромнішими за попередні.

Чому виконання плану опинилося під питанням

Водночас як зазначає NZZ, Франція, Італія та Іспанія поки що суттєво відстають від інших великих економік Європи за обсягами фінансової підтримки України. Саме це, на думку авторів матеріалу, ставить під сумнів виконання загального плану НАТО.

За інформацією видання, до кінця квітня союзники фактично надали лише близько 10 млрд євро допомоги. Якщо темпи не прискоряться, до кінця року загальний обсяг фінансування може сягнути лише 30 млрд євро замість запланованих 70 млрд євро. У статті наголошується, що для виконання плану необхідно суттєво прискорити логістику та закупівлі.

Крім того, статистика попередніх років свідчить, що далеко не всі обіцянки союзників виконувалися в повному обсязі. За даними Кільського інституту світової економіки, від початку повномасштабної війни європейські країни та інституції пообіцяли Україні близько 400 млрд євро, однак фактично Київ отримав лише приблизно 180 млрд євро.

Автори матеріалу зазначають, що мета надати Україні 140 млрд євро протягом двох років залишається досяжною. Водночас без активнішої участі Франції, Італії та інших найбільших економік Європи виконати цей план буде вкрай складно. Саме від готовності європейських союзників виконати взяті на себе зобов'язання залежить, чи вдасться НАТО реалізувати один із найбільших пакетів підтримки України за весь час повномасштабної війни.

Новини.LIVE інформували, що після саміту НАТО в Анкарі союзники підтвердили Україні додаткову допомогу на суму понад 1,5 млрд євро. За словами глави МЗС Андрія Сибіги, ці зобов'язання були повторно звірені зі штаб-квартирою Альянсу. Також Україна і Туреччина після трирічної перерви відновили роботу спільної комісії з оборонно-промислового співробітництва.

Новини.LIVE також писали, що генсек НАТО Марк Рютте заявив, що війна на Близькому Сході не вплине на подальшу підтримку України з боку США. За його словами, Вашингтон має достатньо ресурсів, щоб одночасно допомагати Києву та реагувати на інші міжнародні конфлікти. Водночас Рютте наголосив, що союзники залишаються відданими підтримці України та продовжать надавати їй необхідну допомогу.