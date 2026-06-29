Нардепу оголосили підозру: вимагав 1 млн дол. за "вирішення питання" з кол-центрами

Детективи НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ/Facebook

Олександр Шорохов Редактор

Чинному народному депутату України офіційно оголосили підозру у спробі отримати величезний хабар, відмиванні брудних грошей та недостовірній офіційній декларації. Політик намагався заробити гроші на прикритті незаконного бізнесу, але реалізувати схему до кінця йому так і не вдалося. Розслідуванням справи займаються антикорупційні органи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву НАБУ.

Кришування кол-центрів

Слідство встановило, що влітку 2023 року депутат хотів "вирішити питання" з нелегальними офісами, прикриваючись "боротьбою" з ними. У людини, яку він вважав причетною до цього бізнесу, нардеп зажадав понад 1 мільйон доларів США.

За ці кошти народний обранець обіцяв втрутитися в ситуацію та допомогти шахрайській мережі, паралельно заважаючи роботі конкурентів.

"Втім, неправомірної вигоди він не отримав", — повідомили у відомстві.

За даними "Суспільного", йдеться про нардепа Миколу Тищенка.

Повідомлення "Суспільного" у ТГ. Фото: скріншот

Фіктивний подарунок

Крім того, нардепа звинувачують у легалізації понад 12 мільйонів гривень через фейковий договір дарування зі своєю колишньою дружиною.

Детективи з'ясували, що жінка просто не мала таких доходів для подібних розкішних подарунків.

"Законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося", — підкреслили в пресслужбі.

Але при цьому ці кошти депутат вписав у свою щорічну декларацію, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

Наразі досудове розслідування цієї історії активно триває.

Як писали Новини.LIVE раніше, це далеко не єдине гучне розслідування антикорупційних органів за останній час. Народний депутат Сергій Кузьміних, обвинувачений в отриманні понад пів мільйона гривень хабаря за махінації на медичних тендерах, проведе наступні два місяці під цілодобовим домашнім арештом, хоча прокуратура вимагала тримання під вартою.

Також ми повідомляли, що за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який проходить фігурантом корупційної справи "Мідас", внесли повну заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Гроші за ексміністра внесли чотири приватні компанії.