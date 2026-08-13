Нардеп заявив, що Україна виявила вразливість Росії

Український військовий з безпілотником у руках. Фото: Сили безпілотних систем ЗCУ/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Україна розуміє власну вразливість у питанні захисту енергетичної інфраструктури, однак водночас виявила вразливість Росії. За словами народного депутата Юрія Камельчука, українська сторона створила засоби, які завдають РФ значної шкоди. Він зазначив, що Росія вже починає реагувати на це, зокрема міжнародними заявами.

Про це Юрій Камельчук заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Україна виявила вразливість Росії

Народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що Росія розуміє проблеми України із забезпеченням достатньої кількості електроенергії та захистом відповідних об'єктів. Водночас за його словами, українській стороні вдалося виявити вразливість РФ та створити засоби, які дозволяють завдавати їй значної шкоди.

Камельчук наголосив, що Росія вже реагує на дії України. Зокрема, за його словами, одним із проявів такої реакції є міжнародні заяви російської сторони.

Пояснюючи свою оцінку ситуації, нардеп протиставив вразливість української енергетичної інфраструктури та можливості впливу України на Росію. Він зазначив, що саме наявність такого впливу змушує РФ реагувати.

"Те, що ми не зможемо генерувати достатньо кількість електроенергії й не зможемо ці об'єкти захищати, говорить, що Росія розуміє нашу вразливість. Але ми намацали вразливість Росії, і ми створили засоби, якими робимо їм зараз надзвичайно боляче, і вони на це починають реагувати, в тому числі міжнародними заявами", — пояснив нардеп.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 13 серпня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях. Серед цілей — російська РЛС "Небо-У" в Севастополі, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, пункт управління БпЛА та місце зосередження військових. Ступінь пошкодження окремих об’єктів наразі уточнюється, а удари по ключових цілях противника тривають.

Новини.LIVE також писали, що 12 серпня 2026 року Президент Володимир Зеленський повідомив про успішну операцію українських сил у Новоросійську. У бухті були уражені фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", великий десантний корабель, корвет та інші судна РФ. Україна продовжить застосовувати далекобійну зброю для тиску на Росію та наближення завершення війни.