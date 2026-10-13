Леонов пояснив причини блокування голосувань у ВР та проблему з укриттям

Засідання Верховної Ради України. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/

В укритті Верховної Ради є необхідне обладнання для проведення голосувань, але для повноцінної роботи парламенту в такому форматі депутатам потрібно врегулювати низку організаційних питань. Народний депутат України Олексій Леонов заявив, що частина політичних сил наполягає на можливості виступати з парламентської трибуни, якої в укритті немає.

Про це народний депутат розповів в ефірі День.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

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Леонов про можливість голосувань в укритті Ради

За словами Леонова, укриття Верховної Ради технічно обладнане для проведення голосувань, але залишаються організаційні питання, які необхідно вирішити, щоб парламент міг повноцінно працювати в такому форматі.

Депутат заявив, що частина політичних сил хоче зберегти можливість виступати з трибуни. В укритті такого формату роботи забезпечити неможливо. Саме тому блокується питання голосувань у підвалі.

Олексій Леонов. Фото: instagram.com/olexey_leonov_od

Леонов розкритикував блокування законопроєктів

Народний депутат звернув увагу на ситуації, коли через політичні суперечки блокуються рішення, які передбачають фінансування важливих для країни напрямів.

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"По-перше, це питання, тому що деякі політичні сили хочуть мати можливість обговорювати закони. З одного боку, я вважаю, що це повністю правильно. Але потрібно дивитись на речі, які важливі сьогодні для країни.

Друге, це, звичайно, політична ситуація, тому що є, на жаль, політики, які, знаєте, чим більш погано, тим краще для когось. Інакше просто не скажу, тому що незрозуміло, навіщо блокувати сьогодні закони, які дають гроші, які так важливі сьогодні для країни", — сказав Леонов.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Верховна Рада запросила міського голову Києва Віталія Кличка для пояснень щодо підготовки столиці до зими. Ініціаторкою виступила народна депутатка Мар'яна Безугла, яка запропонувала заслухати мера про готовність міста до воєнних загроз.

Також Новини.LIVE писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16139 щодо затримання та доставлення громадян до ТЦК. Автором документа став народний депутат Георгій Мазурашу.