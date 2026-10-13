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Главная Новости дня Депутат рассказал о спорах по поводу голосований в укрытии Рады

Депутат рассказал о спорах по поводу голосований в укрытии Рады

Ua ru
13 октября 2026 20:42
Эксклюзив
Леонов объяснил причины блокирования голосований в ВР и проблему с укрытием
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/

В укрытии Верховной Рады есть необходимое оборудование для проведения голосований, но для полноценной работы парламента в таком формате депутатам необходимо урегулировать ряд организационных вопросов. Народный депутат Украины Алексей Леонов заявил, что часть политических сил настаивает на возможности выступать с парламентской трибуны, которой в укрытии нет.

Об этом народный депутат рассказал в эфире День.LIVE, передает портал Новини.LIVE.

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Леонов о возможности голосований в укрытии Рады

По словам Леонова, укрытие Верховной Рады технически оборудовано для проведения голосований, но остаются организационные вопросы, которые необходимо решить, чтобы парламент мог полноценно работать в таком формате.

Депутат заявил, что часть политических сил хочет сохранить возможность выступать с трибуны. В укрытии обеспечить такой формат работы невозможно. Именно поэтому блокируется вопрос голосований в подвале.

Алексей Леонов
Алексей Леонов. Фото: instagram.com/olexey_leonov_od

Леонов раскритиковал блокирование законопроектов

Народный депутат обратил внимание на ситуации, когда из-за политических споров блокируются решения, предусматривающие финансирование важных для страны направлений.

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"Во-первых, это вопрос, потому что некоторые политические силы хотят иметь возможность обсуждать законы. С одной стороны, я считаю, что это совершенно правильно. Но нужно смотреть на вещи, которые важны сегодня для страны.

Второе, это, конечно, политическая ситуация, потому что есть, к сожалению, политики, которые, знаете, чем хуже, тем лучше для кого-то. Иначе просто не скажу, потому что непонятно, зачем блокировать сегодня законы, которые дают деньги, которые так важны сегодня для страны", — сказал Леонов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Верховная Рада пригласила мэра Киева Виталия Кличко для объяснений относительно подготовки столицы к зиме. Инициатором выступила народный депутат Марьяна Безуглая, которая предложила заслушать мэра о готовности города к военным угрозам.

Также Новини.LIVE писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16139 относительно задержания и доставления граждан в ТЦК. Автором документа стал народный депутат Георгий Мазурашу.

Верховная Рада нардепы законопроект укрытия парламент Алексей Леонов
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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