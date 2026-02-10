Шлюби з 14 років в Україні — нардеп назвав реальну кількість рішень судів

Шлюб. Фото: Pexels

Реєстрація шлюбу з 14 років в Україні можлива лише у виняткових випадках і виключно за рішенням суду. За весь час існування такої норми суди дозволили лише близько п'яти-шести шлюбів.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Ігор Фріс в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Коли в Україні дозволяють шлюб неповнолітнім громадянам

За його словами, закон не передбачає автоматичного дозволу на ранній шлюб. Кожен випадок розглядається індивідуально, а ключовим критерієм для суду є інтереси неповнолітньої особи та дитини, якщо вона є.

"Ми говоримо виключно про можливість реєстрації шлюбу на підставі рішення суду. І саме суд повинен визначати, чи це в інтересах такої мами і в інтересах такої дитини. І оцінювати можливі факти, які будуть в ньому представлені", — наголосив Фріс.

Нардеп підкреслив, що в цивільному та сімейному праві держава має захищати насамперед дитину, а не зосереджуватися на питаннях кримінальної відповідальності дорослих осіб, якщо відсутній склад злочину.

"Законодавець, який говорить в рамках цивільного права, він повинен забезпечувати виключно інтереси дитини. Ми не говоримо про те, що відбувається і може відбутися з особою, яка є батьком такої дитини", — пояснив він.

Ігор Фріс також звернув увагу на суспільну реакцію, яка, за його словами, значно змінилася за останні десятиліття. Він зазначив, що практика дозволу таких шлюбів існувала в Україні ще з 2004 року, однак не викликала широкого резонансу.

"Небагато таких шлюбів було укладено. Мені здається, в районі п'ять або шість рішень суддів було прийнято за весь період часу", — сказав депутат.

Окремо Фріс уточнив питання віку згоди в Україні, зазначивши, що загальний вік згоди на статеві відносини становить 16 років, однак за окремих умов може застосовуватися поріг у 14 років відповідно до процедурно-медичних норм.

Нагадаємо, в Україні розгорнулася гостра дискусія після чуток, що Верховна Рада нібито готувала зниження шлюбного віку до 14 років. Згодом голова ВР Руслан Стефанчук пояснив ситуацію.

Також читайте, як відбувається поділ майна після розлучення та в яких випадках воно не ділиться навпіл.