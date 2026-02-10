Браки с 14 лет в Украине — нардеп назвал реальное количество решений судов

Брак. Фото: Pexels

Регистрация брака с 14 лет в Украине возможна лишь в исключительных случаях и исключительно по решению суда. За все время существования такой нормы суды разрешили лишь около пяти-шести браков.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Игорь Фрис в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, закон не предусматривает автоматического разрешения на ранний брак. Каждый случай рассматривается индивидуально, а ключевым критерием для суда являются интересы несовершеннолетнего лица и ребенка, если он есть.

"Мы говорим исключительно о возможности регистрации брака на основании решения суда. И именно суд должен определять, в интересах ли это в интересах такой мамы и в интересах такого ребенка. И оценивать возможные факты, которые будут в нем представлены", — подчеркнул Фрис.

Нардеп подчеркнул, что в гражданском и семейном праве государство должно защищать прежде всего ребенка, а не сосредотачиваться на вопросах уголовной ответственности взрослых лиц, если отсутствует состав преступления.

"Законодатель, который говорит в рамках гражданского права, он должен обеспечивать исключительно интересы ребенка. Мы не говорим о том, что происходит и может произойти с лицом, которое является отцом такого ребенка", — пояснил он.

Игорь Фрис также обратил внимание на общественную реакцию, которая, по его словам, значительно изменилась за последние десятилетия. Он отметил, что практика разрешения таких браков существовала в Украине еще с 2004 года, однако не вызвала широкого резонанса.

"Немного таких браков было заключено. Мне кажется, в районе пять или шесть решений судей было принято за весь период времени", — сказал депутат.

Отдельно Фрис уточнил вопрос возраста согласия в Украине, отметив, что общий возраст согласия на половые отношения составляет 16 лет, однако при отдельных условиях может применяться порог в 14 лет в соответствии с процедурно-медицинскими нормами.

Напомним, в Украине развернулась острая дискуссия после слухов, что Верховная Рада якобы готовила снижение брачного возраста до 14 лет. Впоследствии председатель ВР Руслан Стефанчук объяснил ситуацию.

