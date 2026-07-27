Напад на українців в Польщі: мер Вроцлава підтримав постраждалих

Мер Вроцлава Яцек Сутрик. Фото: Facebook.com/sutrykjacek

Олександр Шорохов Редактор

Мер польського Вроцлава Яцек Сутрик офіційно висловив підтримку молодій парі українців, яких побили на вулиці на ґрунті ксенофобії. Очільник міста закликав усю місцеву громаду до максимальної солідарності та рішучої протидії будь-яким проявам міжнаціональної ворожнечі на вулицях. Також очільник міста зажадав від правоохоронних органів негайного затримання зловмисників для притягнення їх до відповідальності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву мера Вроцлава Яцека Сутрика.

Реакція міської влади

Очільник міста запевнив, що у Вроцлаві ніколи не буде толерантності до насильства, мотивованого упередженнями щодо національності чи мови спілкування. На жаль, подібні напади на громадян України перестали бути поодинокими випадками і перетворилися на вкрай небезпечну тенденцію.

"Атаки на конкретну особу через її походження — це завжди напад на всю громаду, яку ми разом створюємо, і саме так ми повинні до цього ставитися", — заявив у своєму офіційному листі Яцек Сутрик.

Чиновник закликав мешканців оперативно фіксувати прояви агресії та негайно передавати всі наявні докази та відеоматеріали співробітникам поліції.

Лист очільника Вроцлава. Фото: скріншот

Окрему увагу у своєму зверненні міський голова приділив публічній безвідповідальній риториці багатьох державних діячів країни. Їх гучні заяви створюють небезпечне підґрунтя для радикальних дій на вулицях міст.

"Ці слова я адресую також усім політикам та особам з публічного життя, які свідомо чи безвідповідально будують наратив, заснований на страху, упередженнях та поділах", — наголосив Яцек Сутрик.

Наразі Генеральне консульство України у Вроцлаві офіційно закликало польську владу взяти розслідування під особливий контроль.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Польщі хлопець та дівчина зазнали жорстокого побиття, отримали серйозні травми та попали у лікарню внаслідок раптового нападу на ґрунті ксенофобії. Нападники накинулися на українську пару прямо на вулиці. Причиною став їх український акцент.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Польщі затримали 26-річну жінку, яка напала на двох 13-річних українських підлітків. У разі доведення провини жінці може загрожувати покарання до 7,6 років позбавлення волі.