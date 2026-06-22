Надра на 1,5 млрд грн: правоохоронці викрили масштабну схему

Видобуток корисних копалин. Фото: Nadra.Info

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Правоохоронці викрили масштабні схеми незаконного видобутку корисних копалин у п'яти регіонах України. За даними слідства, державі завдано збитків на понад 1,5 млрд грн, а дев'ятьом фігурантам уже повідомили про підозру.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

Хто є фігурантами справи

Серед підозрюваних — керівники державних і комунальних підприємств, посадовці державних компаній, міський голова, арбітражний керуючий одного з підприємств та представник приватного бізнесу.

За версією слідства, учасники схем без належних дозволів або з порушенням умов користування надрами незаконно видобували корисні копалини загальнодержавного значення. Загальний обсяг незаконно видобутих ресурсів перевищив 450 тисяч кубометрів. Йдеться, зокрема, про граніт, габро, підземні води та інші природні ресурси. В одному з епізодів фігуранти незаконно видобули понад 375 тисяч кубометрів граніту. Для цього було проведено щонайменше 12 вибухових робіт. Завдані державі збитки в цьому випадку перевищили 1,25 млрд грн.

Ще в одному провадженні правоохоронці встановили факт незаконного видобутку понад 60 тисяч кубометрів підземних вод із 30 свердловин, які використовувалися для централізованого водопостачання громади. Збитки за цим епізодом оцінюють у понад 12,6 млн грн.

Генпрокурор наголосив, що надра є власністю українського народу, а порушення законодавства у цій сфері неминуче тягне за собою відповідальність незалежно від посад і статусу причетних осіб.

Як повідомляли Новини.LIVE, детективи НАБУ та прокурори САП викрили масштабну корупційну схему у Полтаві, пов’язану з отриманням неправомірної вигоди під час виконання комунальних контрактів. За даними слідства, до оборудки був причетний місцевий депутат, який налагодив механізм отримання так званих "відкатів" від підрядників.

Також Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та зупинили роботу шести схем ухилення від мобілізації, які функціонували на території Київської та Миколаївської областей. За даними правоохоронців, організаторів незаконних оборудок затримано, їм уже повідомлено про підозру. Наразі тривають подальші слідчі дії для встановлення всіх причетних.